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"Эмполи" Коваленко сыграет в гостях против "Салернитаны": где смотреть матч Серии А

Коваленко сыграл 20 минут в последнем матче "Эмполи" после травмы

сегодня, 17:38
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня начнется 24-й тур итальянской Серии А матчем "Салернитана" — "Эмполи" за который играет Виктор Коваленко. Где смотреть этот поединок с участием украинца читайте в материале "Комментариев".

"Эмполи" Коваленко сыграет в гостях против "Салернитаны": где смотреть матч Серии А

Коваленко во время матча. Фото с открытых источников

Расписание всех матчей 24 тура Серии А

9 февраля, пятница

  • 21:45 "Солернитана" — "Эмполи"

10 февраля, суббота

  • 16:00 "Кальяри" — "Лацио"

  • 19:00 "Рома" — "Интер"

  • 21:45 "Сассуоло" — "Торино"

11 февраля, воскресенье

  • 13:30 "Фиорентина" — "Фрозиноне"

  • 16:00 "Болонья" — "Лечче"

  • 16:00 "Монца" — "Верона"

  • 19:00 "Дженоа" — "Аталанта"

  • 21:45 "Милан" — "Наполи"

12 февраля

  • 21:45 "Ювентус" — "Удинезе"

Турнирная таблица Серии А перед 24 туром

Лидирует в турнирной таблице "Интер", который имеет 57 очков. С отставанием в 4 балла на втором месте располагался "Ювентус". Следом за ним следует "Милан" с 49 очками. Зону Лиги чемпионов замыкает "Аталанта", которая имеет 39 баллов. Претенденты на вылет: "Кальяри" (18 место, 18 очков) ), "Эмполи" Коваленко (19 место 18 очков), "Салернитана" (20 место, 12 очков).

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.



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Источник: https://comments.ua/ua
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