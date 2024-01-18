Египет – Гана: стартовые составы на матч Кубка африканских наций

Сегодня состоятся три матча второго тура группового этапа Кубка африканских наций. В одном из них в группе B встретятся Египет и Гана. Стали известны стартовые составы команд на этот матч, передают "Комментариев".



Мохамед Салах. Фото с открытых источников

Стартовые составы команд





Где посмотреть матч

Игру Египет – Гана можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 3, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Расписание матчей группового этапа КАН

Группа A

13 января. 22:00. Кот-д'Ивуар – Гвинея-Бисау – 2:0

14 января. 16:00. Нигерия – Экваториальная Гвинея – 1:1

18 января. 16:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея-Бисау

18 января. 19:00. Кот-д'Ивуар – Нигерия

22 января. 19:00. Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар

22 января. 19:00. Гвинея-Бисау – Нигерия

Группа B

14 января в 19:00. Египет – Мозамбик – 2:2

14 января. 22:00. Гана – Кабо-Верде – 1:2

18 января. 22:00. Египет – Гана

19 января. 16:00. Кабо-Верде – Мозамбик

22 января. 22:00. Мозамбик – Гана

22 января. 22:00. Кабо-Верде – Египет

Группа C

15 января. 16:00. Сенегал – Гамбия – 3:0

15 января. 19:00. Камерун – Гвинея – 1:1

19 января. 19:00. Сенегал – Камерун

19 января. 22:00. Гвинея – Гамбия

23 января. 19:00. Гамбия – Камерун

23 января. 19:00. Гвинея – Сенегал

Группа D

15 января. 22:00. Алжир – Ангола – 1:1

16 января. 16:00. Буркина-Фасо – Мавритания – 1:0

20 января. 16:00. Алжир – Буркина-Фасо

20 января. 19:00. Мавритания – Ангола

23 января. 22:00. Ангола – Буркина-Фасо

23 января. 22:00. Мавритания – Алжир

Группа E

16 января. 19:00. Тунис – Намибия – 0:1

16 января. 22:00. Мали – ЮАР – 2:0

20 января. 22:00. Тунис – Мали

21 января. 22:00. ЮАР – Намибия

24 января. 19:00. Намибия – Мали

24 января. 19:00. ЮАР – Тунис

Группа F

17 января. 19:00. Марокко – Танзания – 3:0

17 января. 22:00. ДР Конго – Замбия – 1:1

21 января. 16:00. Марокко – ДР Конго

21 января. 19:00. Замбия – Танзания

24 января. 22:00. Замбия – Марокко

24 января. 22:00. Танзания – ДР Конго

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