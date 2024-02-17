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"Дженоа" с Малиновским сыграла вничью с "Наполи" (ВИДЕО)

Руслан Малиновский отыграл 75 минут в этом матче

сегодня, 21:57
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня прошли три матча в итальянской Серии А. В одном из них "Наполи" принимал на своем поле "Дженоа" Руслана Малиновского. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.

"Дженоа" с Малиновским сыграла вничью с "Наполи" (ВИДЕО)

Малиновский во время матча. Фото с открытых источников


Результаты и расписание всех матчей 25-го тура итальянской Серии А

16 февраля

  • "Интер" – "Салернитана" 4:0

  • "Торино" — "Лечче" 2:0

17 февраля

  • 16:00 "Наполи" — "Дженоа" 1:1

  • 19:00 "Верона" — "Ювентус" 2:2

  • 21:45 "Аталанта" — "Сассуоло"

18 февраля

  • 13:30 "Лацио" — "Болонья"

  • 16:00 "Удинезе" — "Кальяри"

  • 16:00 "Эмполи" — "Фиорентина"

  • 19:00 “Фрозиноне” – “Рома

  • 21:45 "Монца" — "Милан"

Турнирная таблица Серии А перед 25 туром

Лидирует в турнирной таблице "Интер", который имеет 60 очков. С отставанием в 7 баллов на втором месте размещался туринский "Ювентус". Следом за ним следует "Милан" с 52 очками. Зону Лиги чемпионов замыкает "Аталанта", которая имеет 42 балла. Претенденты на вылет: "Верона" (18 место, 19 очков), "Эмполи" Коваленко (19 место 18 очков), "Салернитана" (20 место, 13 очков).

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y1V3d5Myh10
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