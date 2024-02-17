"Дженоа" с Малиновским сыграла вничью с "Наполи" (ВИДЕО)



















Сегодня прошли три матча в итальянской Серии А. В одном из них "Наполи" принимал на своем поле "Дженоа" Руслана Малиновского. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.

Малиновский во время матча. Фото с открытых источников





Результаты и расписание всех матчей 25-го тура итальянской Серии А

16 февраля

"Интер" – "Салернитана" 4:0

"Торино" — "Лечче" 2:0

17 февраля

16:00 "Наполи" — "Дженоа" 1:1

19:00 "Верона" — "Ювентус" 2:2

21:45 "Аталанта" — "Сассуоло"

18 февраля

13:30 "Лацио" — "Болонья"

16:00 "Удинезе" — "Кальяри"

16:00 "Эмполи" — "Фиорентина"

19:00 “Фрозиноне” – “Рома

21:45 "Монца" — "Милан"

Турнирная таблица Серии А перед 25 туром

Лидирует в турнирной таблице "Интер", который имеет 60 очков. С отставанием в 7 баллов на втором месте размещался туринский "Ювентус". Следом за ним следует "Милан" с 52 очками. Зону Лиги чемпионов замыкает "Аталанта", которая имеет 42 балла. Претенденты на вылет: "Верона" (18 место, 19 очков), "Эмполи" Коваленко (19 место 18 очков), "Салернитана" (20 место, 13 очков).

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