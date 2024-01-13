"Дженоа" - "Торино": где смотреть матч с участием Малиновского

Сегодня начнется 20 тур Серии А матчем "Дженоа" — "Торино". За генуэзцев играет украинец Руслан Малиновский. Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев".



Малиновский во время матча. Фото с открытых источников

Где посмотреть матч

Игру “Дженоа” – “Торино” можно посмотреть на платформе Megogo, в разделе “Спорт” или на канале “Megogo Футбол 3”, при условии если у вас есть подписки “Максимальная” или “Спорт”. Начало матча в 16:00 по киевскому времени.

Расписание всех матчей 20 тура Серии А

13 января, суббота:

"Наполи" – "Солернитана" – 16:00;

"Дженоа" – "Торино" – 16:00;

"Верона" – "Эмполи" – 19:00;

"Монца" – "Интер" – 21:45;

14 января, воскресенье:

"Лацио" – "Лечче" – 13:30;

"Кальяри" – "Болонья" – 16:00;

"Фиорентина" – "Удинезе" – 19:00;

"Милан" – "Рома" – 21:45.

15 января, понедельник:

"Аталанта" – "Фрозиноне" – 21:45;

16 января, вторник:

"Ювентус" – "Сассуоло" – 21:45.

Положение в турнирной таблице перед 20 туром

Лидирует в турнирной таблице "Интер", который имеет 48 очков. С отставанием в 2 балла от нерадзурри на втором месте располагался туринский Ювентус. Следом за ним следует "Милан" с 39 очками. Зону Лиги чемпионов замыкает "Фиорентина", которая имеет 33 балла. Претенденты на вылет: "Верона" (18 место, 14 очков), "Эмполи" Коваленко (19 место 13 очков), "Салернитана" (20 место, 12 очков).

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

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