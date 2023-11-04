Двое в старте, один на замене: известные составы на матчи АПЛ с украинцами

Менее чем через час в Английской Премьер-лиге будут играть "Эвертон", "Борнмут" и "Брентфорд". У всех этих команд в составе украинцы. Известны стартовые составы на эти поединки, сообщают "Комментарии".







"Эвертон" — "Брайтон"





Состав "Эвертона": 1 Пикфорд Дж. (В), 18 Янг Э., 6 Тарковский Дж. (К), 32 Брентвейт Дж., 19 Миколенко В., 11 Гаррисон Дж., 37 Гарнер Дж., 27 Гуе И., 7 Макнил Д., 16 Дукуре А., 9 Калвер-Льюин Д.





Состав "Брайтона" 1 Вербругген Б. (В), 34 Велтман Дж.,5 Данк Л. (К), 29 ван Геке Я. П., 24 Одингра С., 6 Милнер Дж., 11 Гилмор Б., 22 Митома К., 13 Гросс П., 14 Лаллана А., 28 Фергюсон И.





"Манчестер Сити" — "Борнмут"





Состав "Манчестер Сити": 31 Эдерсон (В), 2 Уокер К. (К), 25 Аканджи М., 6 Аке Н., 5 Стоунс Дж., 16 Родри, 20 Силва Б., 19 Альварес Х., 8 Ковачич М., 11 Доку Ж., 9 Голанд Э. Б.





Состав "Борнмута" 20 Совет Й. (В), 37 Ааронс М., 6 Мефам К., 27 Забарный И., 5 Келли Л., (К), 3 Керкез М., 10 Кристи Р., 14 Скотт А. , 29 Биллинг Ф., 16 Тавернье М., 9 Соланке Д.





"Брентфорд" — "Вест Хэм"





19-летний полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк остался на скамье запасных на матч с "Вест Хэмом". Ожидаем его выхода во второй половине встречи.





Расписание всех матчей АПЛ на сегодня.

14:30 Фулхэм – Манчестер Юнайтед 0:1

17:00 Бернли – Кристалл Пелес

17:00 Брентфорд – Вест Хэм.

17:00 Эвертон – Брайтон

17:00 Манчестер Сити – Борнмут

17:00 Шеффилд Юнайтед – Вулвергемптон

19:30 Ньюкасл Юнайтед – Арсенал





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