kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.10.2020

BTC/USD

13128.30

ETH/USD

401.18

LTC/USD

57.19

НБУ 26.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Спорт футбол Двое лидеров "Динамо" пропустят матч Лиги чемпионов из-за COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Двое лидеров "Динамо" пропустят матч Лиги чемпионов из-за COVID-19

В двоих лучших игроков ФК "Динамо" обнаружили положительный результат теста на коронавирус

сегодня, 15:55
Автор:

Кириєнко Анна

Игроки футбольной команды "Динамо" сдали обязательный тест на коронавирус перед отлетом в Венгрию, где 28-го октября должен состояться матч "Ференцварош" — "Динамо" в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Тест был проведен сертифицированной лабораторией УЕФА.

Двое лидеров "Динамо" пропустят матч Лиги чемпионов из-за COVID-19

Фото: XSPORT

COVID-19 подтвердился во вратаря команды Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Эти игроки уже много лет остаются незаменимыми лидерами команды. Также заразился тренер по физической подготовке Виталий Кулеба. Несмотря на положительные результаты теста, футболисты убеждают, что чувствуют себя удовлетворительно. Сейчас все трое находятся на самоизоляции. О сроках восстановления игроков и тренера пока неизвестно.

Во всех остальных членов команды отрицательные результаты. Они, как и планировалось, будут представлять Украину на Лиге чемпионов и уже готовятся к вылету в Будапешт.

Напомним, что ранее нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду также заразился COVID-19.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ