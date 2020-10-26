Двое лидеров "Динамо" пропустят матч Лиги чемпионов из-за COVID-19

Игроки футбольной команды "Динамо" сдали обязательный тест на коронавирус перед отлетом в Венгрию, где 28-го октября должен состояться матч "Ференцварош" — "Динамо" в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Тест был проведен сертифицированной лабораторией УЕФА.

Фото: XSPORT

COVID-19 подтвердился во вратаря команды Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Эти игроки уже много лет остаются незаменимыми лидерами команды. Также заразился тренер по физической подготовке Виталий Кулеба. Несмотря на положительные результаты теста, футболисты убеждают, что чувствуют себя удовлетворительно. Сейчас все трое находятся на самоизоляции. О сроках восстановления игроков и тренера пока неизвестно.

Во всех остальных членов команды отрицательные результаты. Они, как и планировалось, будут представлять Украину на Лиге чемпионов и уже готовятся к вылету в Будапешт.

Напомним, что ранее нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду также заразился COVID-19.









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