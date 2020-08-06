Два европейских гранда претендуют на Миколенко

Один из лидеров киевского "Динамо" Виталий Миколенко заинтересовал итальянский "Наполи" и английский "Эвертон". Об этом сообщает Areanapoli.it.

По информации источника, неаполитанцы видят в 21-летнем игроке подмену для своего основного левого защитника Мариу Руя, однако не готовы платить 15 миллионов евро, чего требует киевская сторона.

На опережение может сыграть "Эвертон", если продаст Люку Диня, который также играет крайнего защитника.

Как ранее сообщали "Комментарии", защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко уже этим летом может перейти в европейский топ-клуб. Об этом сообщил известный украинский журналист Игорь Цыганык во время стрима.

"Один из грандов европейского футбола уже начал зондировать почву, консультироваться с "Динамо" по Миколенко. Ему интересен крайний защитник киевлян, стоит отметить, что общение уже идет на очень серьезном уровне. К сожалению, я не знаю, является ли украинец приоритетным вариантом в списке трансферов. А если учесть, что трансферное окно закроется аж в октябре, то может случиться всякое", - отметил Цыганык.

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