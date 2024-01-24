Довбик второй раз подряд номинирован на игрока месяца в Ла Лиге: как проголосовать за украинца

Сегодня стали известны претенденты на звание игрока луны в испанской Ла Лиге. Среди претендентов есть и форвард "Жироны" Артем Довбык. Кто у него в конкурентах и как проголосовать за украинца, читайте в материале "Комментариев".



Довбик на тренировке. Фото с открытых источников

В январе форвард "Жироны" сыграл в Ла Лиге три матча, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Также Артем Довбик благодаря хет-трику в матче с "Севильей", вышел на первое место в списке бомбардиров Ла Лиги (у украинца 14 голов, равно как и у Джуда Беллингема). А по системе гол пас Довбик единоличный лидер (14 голов и пять результативных передач).

Претенденты на звание лучшего игрока Ла Лиги в январе

Артем Довбык (“Жирона”);

Ферран Торрес ("Барселона", 4 гола и ассист),

Иско ("Бетис", 3 гола и ассист),

Кириан Родригес ("Лас-Пальмас", 2 гола),

Данные Карвахаль ("Реал", 1 гол).

Проголосовать за Артема Довбика можно по ссылке.

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