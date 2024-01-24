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Довбик второй раз подряд номинирован на игрока месяца в Ла Лиге: как проголосовать за украинца

В январе Довбик провел три матча в Ла Лиге, в которых забил три гола.

сегодня, 17:22
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Куров Артем
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Сегодня стали известны претенденты на звание игрока луны в испанской Ла Лиге. Среди претендентов есть и форвард "Жироны" Артем Довбык. Кто у него в конкурентах и как проголосовать за украинца, читайте в материале "Комментариев".

Довбик второй раз подряд номинирован на игрока месяца в Ла Лиге: как проголосовать за украинца

Довбик на тренировке. Фото с открытых источников

В январе форвард "Жироны" сыграл в Ла Лиге три матча, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Также Артем Довбик благодаря хет-трику в матче с "Севильей", вышел на первое место в списке бомбардиров Ла Лиги (у украинца 14 голов, равно как и у Джуда Беллингема). А по системе гол пас Довбик единоличный лидер (14 голов и пять результативных передач).

Претенденты на звание лучшего игрока Ла Лиги в январе

  • Артем Довбык (“Жирона”);

  • Ферран Торрес ("Барселона", 4 гола и ассист),

  • Иско ("Бетис", 3 гола и ассист),

  • Кириан Родригес ("Лас-Пальмас", 2 гола),

  • Данные Карвахаль ("Реал", 1 гол).

Проголосовать за Артема Довбика можно по ссылке.

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Источник: https://laligapotm.easports.com/
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