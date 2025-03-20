Довбик и Яремчук пролетают: определились все четвертьфиналисты Лиги Европы и Лиги Конференций

Завершились все матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций, в результате чего стали известны четвертьфиналисты этих турниров. Таким образом, в следующий раунд вышел немецкий "Айнтрахт", который прошел нидерландский "Аякс" со счетом 6:2 по итогам двух матчей.

Довбик и Яремчук. Фото из открытых источников

"Рома" украинского форварда Артема Довбика, играя в меньшинстве почти весь матч, уступила на выезде испанскому "Атлетико" 3:1 (4:3 по сумме противостояния).

Римский "Лацио", сыграв вничью 1:1 с чешской "Викторией Пльзень", также пробился в четвертьфинал за счет победы на выезде 2:1 неделей ранее.

Норвежский "Буде-Глимт" неожиданно прошел "Олимпиакос" Романа Яремчука, который отметился дублем в матче, который закончился с счетом 2:1 в пользу греков. Судьбу противостояния решил домашний разгром 3:0 на прошлой неделе.

Французский "Лион" без проблем разобрался с румынским "Стяуа", разгоняя соперников со счетом 4:0 после уверенной переомги на выезде 3:1.

Английский "Манчестер Юнайтед" прошел испанский "Реал Сосьедад", победили дома 4:1 после ничьей на выезде 1:1.

Лондонский "Тоттенхэм" в противостоянии с нидерландским "АЗ" одержал домашнюю победу со счетом 3:1, реабилитировавшись за выездное поражение 0:1 и прошел дальше.

Шотландский "Рейнджерс" уступил дома турецкому "Фенербахче" со счетом 0:2 после победы на выезде 3:1. После серии пенальти путевку в четвертьфинал вырвал "Рейнджерс".

Пары четвертьфиналистов выглядят следующим образом: "Тоттенхэм" — "Айнтрахт", "Буде-Глимт" — "Лацио", "Лион" — "Манчестер Юнайтед" и "Рейнджерс" — "Атлетик". Матчи будут сыграны 10 и 17 апреля.

В Лиге конференций четвертьфиналистами стали: словенский "Целье", бельгийский "Секль Брюгге", австрийский "Рапид", шведский "Юргорден", испанский "Бетис", итальянская "Фиорентина", лондонский "Челси" и польская "Легия".

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