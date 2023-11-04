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Довбик и Цыганков приносят "Жироне" победу: обзор матча

После этого матча "Жирона" выходит на первое место в испанской Примере

сегодня, 17:09
Автор:
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Куров Артем
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В испанской Примере состоялся матч 12 тура, в котором "Жирона" Цыганкова и Довбика играла на выезде с "Осасуной". Гости победили 2:4, а украинцы непосредственно приняли участие в трех голах, сообщают "Комментарии".

Довбик и Цыганков приносят "Жироне" победу: обзор матча

Цыганков и Довбик на тренировке. Фото с открытых источников

События матча

В стартовом составе "Жироны" появился Артем Довбык и уже на 16 минуте отметился результативным действием. После быстрого выхода из обороны в атаку мяч оказался у украинца, который вошел в штрафную и укатил на пустые ворота Ивану Мартину. Однако уже на 25 минуте "Осасуна" отыгралась. Анте Будимир сыграл на добивании. В итоге 1:1 после первого тайма.


Во втором тайме Будимир оформил дубль на 55-й минуте и вывел свою команду вперед. На 70-й минуте на поле появился Виктор Цыганков, а уже через минуту после передачи с фланга отличился Артем Довбык. На этом голевая феерия не окончилась. После серии рикошетов в штрафной Довбик сбросил на Цыганкова и тот переправил мяч в ворота, выведя "Жирону" вперед. Точку в матче поставил капитан гостей Гарсия забив после прострела с фланга. В итоге 4:2 победа "Жироны", а Артем Довбик оформил 2 голевые передачи (одну из которых на Цыганкова) и забил гол.

После этого матча "Жирона" занимает первое место в испанской Ла Лиге. Однако ее в случае победы может догнать мадридский "Реал".

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Источник: https://comments.ua/ua
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