"Динамо" Загреб – "Бетис": где смотреть матч 1/16 Лиги Конференций

Сегодня состоятся ответные матчи первого раунда плей-офф Лиги Конференций. В одном из них "Динамо" Загреб будет принимать "Бетис". Где смотреть этот матч, читайте в материале "Комментариев".



Трофей Лиги конференций. Фото с открытых источников

Где смотреть матч

Игру "Динамо" Загреб — "Бетис" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 9", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 19:45 по киевскому времени.

Расписание и результаты матчей 1/16 финала Лиги Конференций

Среда, 21 февраля

Гент (Бельгия) – Макаби Хайфа (Израиль) 1:1

Четверг, 22 февраля

19:45 Буде/Глимт (Норвегия) – Аякс (Нидерланды)

19:45 Динамо Загреб (Хорватия) – Бетис (Испания)

19:45 Лудогорец (Болгария) – Серветт (Швейцария)

22:00 Айнтрахт (Германия) — Роял Унион (Бельигя)

22:00 Легия (Польша) – Мольде (Норвегия)

22:00 Слован (Словакия) — Штурм (Австрия)

22:00 Ференцварош (Венгрия) – Олимпиакос (Греция)

Первые матчи

Четверг, 15 февраля

Мольде (Норвегия) – Легия (Польша) 3:2

Олимпиакос (Греция) – Ференцварош (Венгрия) 1:0

Роял Унион (Бельигя) – Айнтрахт (Германия) 2:2

Штурм (Австрия) – Слован (Словакия) 4:1

Аякс (Нидерланды) – Буде/Глимт (Норвегия) 2:2

Бетис (Испания) – Динамо Загреб (Хорватия) 0:1

Маккаби Хайфа (Израиль) — Гент (Бельгия) 1:0

Серветт (Швейцария) – Лудогорец (Болгария) 0:0

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

