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"Динамо" против "Шахтера": прогнозы букмекеров на матч

В победу "Динамо" над "Шахтером" верят меньше

сегодня, 13:56
Автор:
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Куров Артем
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Завтра в 17.00 состоится главный матч первой половины сезона в Украинской Премьер-лиге. Киевское "Динамо" дома сыграет против донецкого "Шахтера". "Комментарии" проанализировали коэффициенты букмекеров на этот матч.

"Динамо" против "Шахтера": прогнозы букмекеров на матч

Матч Динамо против Шахтера. Фото прес-служба ФК "Динамо" Киев

Кто фаворит украинского "Классического"

На победу столичного клуба букмекеры дают коэффициент 3,85, а в то, что сильнее окажется донецкий "Шахтер", они верят больше — 1,96. На ничью же дается коэффициент 3,90. Вероятнейшими авторами забитых голов букмекеры видят Кевина Келси (коэф. 2,75), Данила Сикана (3,00) и Виталия Буяльского (3,20).


Перед матчем

Перед матчем с Шахтером киевляне располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице УПЛ. Они удачно стартовали, однако в последних пяти матчах чемпионата у них два поражения, одна ничья и две победы. Также болельщиков "Динамо" сокрушает тот факт, что команда в последний раз побеждала месяц назад. Нельзя не упомянуть и вылет "бело-синих" из Кубка Украины от киевской Оболони.

У донецкого "Шахтера" все более или менее стабильно, а главное, что в хорошем смысле. Хотя горняки и находятся только на третьем месте по потерянным очкам они лидеры. В последних пяти матчах донецкий клуб трижды победил, однажды сыграл вничью и однажды проиграл. Также недавно "Шахтер" вышел в полуфинал Кубка Украины, одолев "Викторию".

За последние 20 матчей между "Динамо" и "Шахтером" преимущество за последними. "Горняки" побеждали 9 раз, киевляне — 7 и еще четыре матча закончились ничьей. Последний матч между командами состоялся в апреле и завершился вничью 1:1.  


Читайте также, что уже в эту пятницу 3 ноября состоится главный матч первой половины сезона в Украинской Премьер-лиге. Киевское "Динамо" дома сыграет против донецкого "Шахтера". "Комментарии" разобрались, где можно будет посмотреть это историческое противостояние.



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Источник: https://comments.ua/ua
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