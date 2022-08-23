Динамо Киев вылетел из Лиги чемпионов с общим счетом двух матчей 5:0

23 августа киевское Динамо сыграло ответный матч против португальской Бенфики и в гостях уступило с разгромным счетом 3:0. Первую встречу украинский клуб также проиграл, но с более достойными показателями, тогда Динамо Киев пропустил всего 2 мяча.

Динамо Киев проиграло Бенфике (фото из открытых источников)

Это был последний квалификационный раунд, и победитель получил место в групповом этапе Лиги Чемпионов, а также премиальные в размере около 15 млн евро. Теперь украинский клуб получит скромные 3,5 млн. евро за участие в групповом этапе Лиги Европы.

Португальский клуб заслуженно прошел дальше, ведь показал более качественную игру и полностью переиграл украинскую команду. Игроки киевского Динамо нанесли всего несколько ударов по воротам Одиссеаса Влаходимоса.

За португальский клуб отличились забитыми голами:

Николас Отаменди на 27 минуте;

Рафа Силва на 40 минуте;

Давид Нерес на 42-й минуте.

Поражение украинского клуба было ожидаемо, ведь коэффициент на победу Динамо Киев был более 8. Сам Луческу перед матчем заявлял, что Бенфика пока самый сильный футбольный клуб в Португалии.

Что касается других украинских клубов, Шахтер начнет свои выступления с группового этапа Лиги чемпионов. Днепр-1 еще имеет шансы попасть в Лигу Европы, ведь 25 августа украинский клуб сыграет ответный матч против АЭК Ларнака. Первый матч завершился поражением украинской команды со счетом 1:2.

Заря и Ворскла прекратили выступления в еврокубках на стадии квалификационных раундов.

Напомним, что в первом квалификационном раунде Динамо Киев одолело турецкий Фенербахче. Из-за неожиданного поражения фанаты турецкого клуба начали скандировать имя Путина, за что получили штраф от УЕФА в размере 50 тыс. евро.



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