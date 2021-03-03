"Динамо Киев Inside" распространил недостоверную информацию касательно швейцарского дела в CAS

Телеграм-канал братьев Суркисов "Динамо Киев Inside" распространил недостоверную информацию касательно апелляции в CAS по делу о техническом поражении украинской сборной в матче со Швейцарией. Исход спора на самом деле пока не известен. А аргументы, на которых "инсайдеры" из Динамо сделали заключения о проигрыше Украины, опроверг другой футбольный телеграм-канал "Тайны футбола".

Украина - Швейцария: фото - УАФ

"Для ожидающих позитивных новостей из Лозаннского CAS. Судя по всему, можно грустно выдохнуть. Финансовый департамент УАФ досрочно провел расчет со швейцарской юридической компанией Kellerhars Carrard, представлявшей интересы Ассоциации в споре с УЕФА. По нашей информации, выплачена сумма без премиальных бонусов, полагавшимися за победу в процессе. Другими словами, в ближайшие недели следует ожидать официальную часть резолютивного решения CAS. И оно в пользу УЕФА", — сообщил канал "Динамо Киев Inside".

В свою очередь, телеграмм-канал "Тайны футбола" опубликовал следующее:

"Телеграм-канал Григория Суркиса "Динамо Киев Inside" откровенно желают нашей сборной проигрыша в CAS.

А как иначе трактовать их "прогноз" на основании откровенно фейковой информации?", — сказано в сообщении. В Телеграм-канале также подчеркнули, что юристы Kellerhars Carrard вовсе не представляли УАФ в CAS в швейцарском деле.

На самом деле вердикт CAS ещё официально нигде не опубликован. Шансы Украины на победу в споре эксперты оценивают не на очень высоком уровне, объясняя это тем, что спортивный арбитраж, как и штаб квартира УЕФА, находятся в Швейцарии.

"УЕФА находится в Швейцарии, а это как мед и пчелы", — говорит директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов и подчеркивает, что нежелание УЕФА дать Украине возможность сыграть со швейцарской сборной "выглядит полнейшим абсурдом".

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