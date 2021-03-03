"Динамо Киев Inside" распространил недостоверную информацию касательно швейцарского дела в CAS

Язык
Coinspot 03.03.2021
BTC/USD
50876.52
ETH/USD
1590.57
LTC/USD
193.68
НБУ 03.03.2021
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Телеграм-канал братьев Суркисов "Динамо Киев Inside" распространил недостоверную информацию касательно апелляции в CAS по делу о техническом поражении украинской сборной в матче со Швейцарией. Исход спора на самом деле пока не известен. А аргументы, на которых "инсайдеры" из Динамо сделали заключения о проигрыше Украины, опроверг другой футбольный телеграм-канал "Тайны футбола".
Украина - Швейцария: фото - УАФ
По нашей информации, выплачена сумма без премиальных бонусов, полагавшимися за победу в процессе. Другими словами, в ближайшие недели следует ожидать официальную часть резолютивного решения CAS. И оно в пользу УЕФА", — сообщил канал "Динамо Киев Inside".
В свою очередь, телеграмм-канал "Тайны футбола" опубликовал следующее:
"Телеграм-канал Григория Суркиса "Динамо Киев Inside" откровенно желают нашей сборной проигрыша в CAS.
А как иначе трактовать их "прогноз" на основании откровенно фейковой информации?", — сказано в сообщении.
В Телеграм-канале также подчеркнули, что юристы Kellerhars Carrard вовсе не представляли УАФ в CAS в швейцарском деле.
На самом деле вердикт CAS ещё официально нигде не опубликован. Шансы Украины на победу в споре эксперты оценивают не на очень высоком уровне, объясняя это тем, что спортивный арбитраж, как и штаб квартира УЕФА, находятся в Швейцарии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости