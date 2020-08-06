"Динамо" интересуется португальским защитником

"Динамо" намерено купить у португальского "Спортинга" защитника Иванилду Фернандеша. Об этом сообщает Record.

По информации источника, киевский клуб отправил "Спортинга" запрос о цене на центрального защитника, на которого также претендует итальянский "Торино".



В прошлом сезоне 24-летний Фернандеш выступал в аренде за турецкие "Трабзонспор" и "Ризеспор". Португалец сыграл в чемпионате Турции 14 матчей и забил один гол.



Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один млн евро, его контракт со "Спортингом" рассчитан до лета 2022-го года.

Как ранее писали "Комментарии", защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко уже этим летом может перейти в европейский топ-клуб.

"Один из грандов европейского футбола уже начал зондировать почву, консультироваться с "Динамо" по Миколенко - ему интересен крайний защитник киевлян. Стоит отметить, что общение уже идет на очень серьезном уровне. К сожалению, я не знаю, является ли украинец приоритетным вариантом в списке трансферов. А если учесть, что трансферное окно закроется аж в октябре, то может случиться всякое", - отметил Цыганык.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!