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"Динамо" интересуется португальским защитником

Речь идет об Иванилду Фернандеше

6 августа 2020, 10:55
Автор:

Владимир Лавский
"Динамо" интересуется португальским защитником

"Динамо" намерено купить у португальского "Спортинга" защитника Иванилду Фернандеша. Об этом сообщает Record.

По информации источника, киевский клуб отправил "Спортинга" запрос о цене на центрального защитника, на которого также претендует итальянский "Торино".

В прошлом сезоне 24-летний Фернандеш выступал в аренде за турецкие "Трабзонспор" и "Ризеспор". Португалец сыграл в чемпионате Турции 14 матчей и забил один гол.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один млн евро, его контракт со "Спортингом" рассчитан до лета 2022-го года.

Как ранее писали "Комментарии", защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко уже этим летом может перейти в европейский топ-клуб.

"Один из грандов европейского футбола уже начал зондировать почву, консультироваться с "Динамо" по Миколенко - ему интересен крайний защитник киевлян. Стоит отметить, что общение уже идет на очень серьезном уровне. К сожалению, я не знаю, является ли украинец приоритетным вариантом в списке трансферов. А если учесть, что трансферное окно закроется аж в октябре, то может случиться всякое", - отметил Цыганык. 


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