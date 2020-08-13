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Главная Новости Спорт футбол "Динамо" хочет продать защитника за 35 миллионов евро
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"Динамо" хочет продать защитника за 35 миллионов евро

Пока переговоры между "Динамо" и "Наполи" успехом не увенчались

сегодня, 16:53
Автор:

Владимир Лавский
"Динамо" хочет продать защитника за 35 миллионов евро

Переговоры между "Динамо" и "Наполи" о возможном переходе защитника Виталия Миколенко в итальянский клуб приостановлены из-за высоких финансовых требований киевлян. Об этом сообщает Napoli Online. 

Руководство украинского клуба просит за 21-летнего футболиста 35 миллионов евро, хотя "Наполи" был готов заплатить лишь 10 миллионов.

Ранее сообщалось, что "Динамо" хочет выручить за Виталия Миколенко хотя бы 12-15 миллионов евро. Им также интересовался Милан.

Контракт Миколенко с "Динамо" рассчитан до 2023 года. За основную команду киевлян он выступает с 2017 года. В минувшем сезоне 21-летний защитник сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забив 4 мяча.

Как ранее сообщали "Комментарии", "Шахтер" пробился в полуфинал Лиги Европы. 

В полуфинале Лиги Европы "Шахтер" сыграет с "Интером" в понедельник, 17 августа. Начало встречи - в 22.00 по киевскому времени. Во втором полуфинале днем ранее "Манчестер Юнайтед" сразится с "Севильей". 


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