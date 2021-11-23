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"Динамо" без шансов обыграло "Баварию" в юношеской Лиге чемпионов

Киевляне продолжают возглавлять турнирную таблицу группы Е

сегодня, 20:35
Автор:

Олег Терещенко
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Сегодня, в Киеве, на стадионе "им. В. Лобановского" состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу среди U19. Как сообщает sport . ua, киевское "Динамо" на своем поле принимало сверстников из мюнхенской "Баварии".

"Динамо" без шансов обыграло "Баварию" в юношеской Лиге чемпионов

Динамо Киев. фото: fcdynamo.com

"Бело-синие" после четырех предыдущих игр возглавляли турнирную таблицу, имея в своем активе 10 баллов. Немецкие юноши, с нулем в графе "очки", занимали последнее место.

Киевляне с первых минут игры, завладев преимуществом, пошли вперед. В результате, уже в дебюте матча, капитан "Динамо" Яцик открыл счет.

Голевая атака зародилась на левом фланге, где активно действовал Диалло. Он обыграл соперника и отдал передачу Овчаренко, а тот направил мяч в штрафную. Яцик опередил всех и головой точно пробил в правый от вратаря угол ворот.

Хозяева поля продолжали наращивать темп и все чаще создавали у ворот немецкого клуба голевые моменты. К концу первого тайма точными ударами могли отличиться Диалло, Бражко, Попов и Дячук. Но в одних случаях удачно действовал голкипер "Баварии" Шенк, а в других мяч летел мимо цели.

Во втором тайме пошел снег, что арбитру даже пришлось сменить белый мяч на красный. Играть стало сложнее, однако соперники сумели забить по одному голу. За 20 минут до конца матча киевляне удвоили счет. А в компенсированное арбитром время мюнхенцы все же смогли размочить итоговые цифры на табло – 2:1.

После победы киевляне продолжают возглавлять турнирную таблицу своей группы. После 5 игр, в активе "динамовских" юношей 13 баллов. "Бавария", не имея ни одного балла, на последнем месте.

Юношеская Лига УЕФА. Группа Е. 5-й тур

Динамо U19 – Бавария U19 – 2:1

Динамо U19: Нещерет, Бенедюк (Малыш, 88), Боль, Дячук, Овчаренко, Бражко, Яцик (Филатов, 81), Мельниченко (Эль-Хамлиши, 70), Волошин, Попов (Горбач, 88), Диалло

Запас: Тугой, Танчак, Слесарь

Бавария U19: Шенк, Харольд, Янитек, Бухманн, Саньянг, Вениг, Незири (Юлдиз, 62), Айтамер (Диабрени, 72), Ваннер, Ибрагимович, Мамедова (Хепберн, 72)

Запас: Баллис, Моррисон, Хэпберн

Голы: Яцик (7), Бражко (69, пен.) – Дибрани (90 1)

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Источник: https://sport.ua/news/563466-yunye-dinamovtsy-vyigrali-u-bavarii-na-svoem-pole-match-yulch
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