"Динамо" - "Ювентус": во сколько матч и где смотреть

Во вторник, 20 октября, стартует групповой турнир Лиги чемпионов по футболу. Первым начнет свой путь киевское "Динамо", которому дома предстоит сыграть с туринским "Ювентусом".

Матч пройдет на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" с участием зрителей. По предварительным данным, в продажу поступили 30% от общей вместительности стадиона (около 25 тысяч зрителей смогут попасть на игру). Начало встречи запланировано на 19.55, прямая трансляция матча — на телеканале "Футбол 1".

Киевляне впервые за пять лет оказались в групповом этапе самого престижного клубного турнира Европы, и сразу же им попались такие серьезные оппоненты. Начинать с "Ювентусом" дома — наверное, и не худший расклад, тем более COVID-19 немного помог украинцам. Из-за вируса в Киев не прилетел один их лучших игроков современности — Криштиану Роналду.

Как ранее сообщали "Комментарии", украинские клубы узнали соперников по групповому турниру Лиги чемпионов.

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