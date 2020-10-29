"Динамо" - "Ференцварош". Обзор матча (ВИДЕО)

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Владимир Лавский
Киевское "Динамо" в матче 2-го тура Лиги чемпионов на выезде на последних секундах упустило победу над "Ференцварошем" — 2:2.
В первом тайме преимущество было полностью на стороне киевлян. В середине отрезка украинец Игорь Харатин, который выступает за хозяев, в своей штрафной площади нарушил правила. Судья сразу же назначил пенальти, который уверенно реализовал Виктор Цыганков. Подопечные Мирчи Луческу до перерыва сумели забить и второй мяч. После шикарной передачи Виталия Буяльского Карлос де Пена переправил мяч практически в пустые ворота.
А вот после перерыва команду будто подменили. Сначала Нгенну в простом эпизоде расстрелял Бойко и сократил разницу в счете, потом Сергей Сидорчук на ровном месте заработал удаление и оставил команду в меньшинстве. А закончилось все голом Боли на 90-й минуте.
Эта ничья оставляет "Динамо" на третьем месте в турнирной таблице. У подопечных Луческу, как и у сегодняшнего соперника, по одному очку. Лидирует "Барселона" в шестью, дальше идет "Ювентус" — три.
Как ранее сообщали "Комментарии", "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" во втором туре Лиги чемпионов.
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