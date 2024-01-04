logo

BTC/USD

43547.75

ETH/USD

2242.03

LTC/USD

65.20

USD/UAH

38.90

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Десять самых дорогих футболистов мира: список вас удивит
commentss НОВОСТИ Все новости

Десять самых дорогих футболистов мира: список вас удивит

В топ-10 самых дорогих игроков мира не попал Килиан Мбаппе

4 января 2024, 22:32
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Международный центр спортивных исследований (CIES) назвал самых дорогих игроков мира по своим расчетам. В первой десятке не нашлось места форварду "ПСЖ" Килиану Мбаппе, передают "Комментарии".

Десять самых дорогих футболистов мира: список вас удивит

Беллингем празднует гол. Фото прес-служба Реал Мадрид

Десять самых дорогих футболистов мира по версии CIES

  1. Джуд Беллингем ("Реал") — 267,5 млн евро;

  2. Эрлинг Холанд (“Манчестер Сити”) – 251,2 млн;

  3. Винисиус Жуниор ("Реал") – 250,3 млн;

  4. Родриго ("Реал") — 247,9 млн;

  5. Букайо Сакко (“Арсенал”) – 223 млн;

  6. Фил Фоден (Манчестер Сити) – 195,8 млн;

  7. Гави (“Барселона”) – 175,4 млн;

  8. Хулиан Альварес (“Манчестер Сити”) – 164,7 млн;

  9. Джамал Мусиола ("Бавария") – 152,4 млн;

  10. Мартин Эдегор (“Арсенал”) – 150,6 млн.

Килиан Мбаппе оценивается в 106,2 миллионов евро. Такая относительно низкая цена объясняется тем, что у француза летом завершается контракт с ПСЖ. Для сравнения приводим список самых дорогих по версии Transfermarkt:

  1. Джуд Беллингем, "Реал Мадрид" — 180 млн евро;

  2. Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити" – 180 млн евро;

  3. Килиан Мбаппе, "ПСЖ" — 180 млн евро;

  4. Винисиус Жуниор, "Реал Мадрид" — 120 млн евро;

  5. Букайо Сака, "Арсенал" – 120 млн евро;

  6. Джамал Мусиала, "Бавария" – 110 млн евро;

  7. Фил Фоден, "Манчестер Сити" – 110 млн евро;

  8. Лаутаро Мартинес, "Интер" – 110 млн евро;

  9. Виктор Осимхен, "Наполи" — 110 млн евро;

  10. Деклан Райс, "Арсенал" – 110 млн евро.

Читайте также, что на официальном сайте УЕФА появился список самых лучших бомбардиров европейских чемпионатов. В этом году впервые за долгое время в списке нет ни Криштиану Роналду, ни Лионеля Месси, передают "Комментарии".

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://football-observatory.com/WeeklyPost445
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости