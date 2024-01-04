Десять самых дорогих футболистов мира: список вас удивит

Рубрики
МЕНЮ
Куров Артем
Международный центр спортивных исследований (CIES) назвал самых дорогих игроков мира по своим расчетам. В первой десятке не нашлось места форварду "ПСЖ" Килиану Мбаппе, передают "Комментарии".
Беллингем празднует гол. Фото прес-служба Реал Мадрид
Джуд Беллингем ("Реал") — 267,5 млн евро;
Эрлинг Холанд (“Манчестер Сити”) – 251,2 млн;
Винисиус Жуниор ("Реал") – 250,3 млн;
Родриго ("Реал") — 247,9 млн;
Букайо Сакко (“Арсенал”) – 223 млн;
Фил Фоден (Манчестер Сити) – 195,8 млн;
Гави (“Барселона”) – 175,4 млн;
Хулиан Альварес (“Манчестер Сити”) – 164,7 млн;
Джамал Мусиола ("Бавария") – 152,4 млн;
Мартин Эдегор (“Арсенал”) – 150,6 млн.
Килиан Мбаппе оценивается в 106,2 миллионов евро. Такая относительно низкая цена объясняется тем, что у француза летом завершается контракт с ПСЖ. Для сравнения приводим список самых дорогих по версии Transfermarkt:
Джуд Беллингем, "Реал Мадрид" — 180 млн евро;
Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити" – 180 млн евро;
Килиан Мбаппе, "ПСЖ" — 180 млн евро;
Винисиус Жуниор, "Реал Мадрид" — 120 млн евро;
Букайо Сака, "Арсенал" – 120 млн евро;
Джамал Мусиала, "Бавария" – 110 млн евро;
Фил Фоден, "Манчестер Сити" – 110 млн евро;
Лаутаро Мартинес, "Интер" – 110 млн евро;
Виктор Осимхен, "Наполи" — 110 млн евро;
Деклан Райс, "Арсенал" – 110 млн евро.
Читайте также, что на официальном сайте УЕФА появился список самых лучших бомбардиров европейских чемпионатов. В этом году впервые за долгое время в списке нет ни Криштиану Роналду, ни Лионеля Месси, передают "Комментарии".
Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.
Обсуждения
Новости