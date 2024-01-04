Десять самых дорогих футболистов мира: список вас удивит

Международный центр спортивных исследований (CIES) назвал самых дорогих игроков мира по своим расчетам. В первой десятке не нашлось места форварду "ПСЖ" Килиану Мбаппе, передают "Комментарии".



Беллингем празднует гол. Фото прес-служба Реал Мадрид

Десять самых дорогих футболистов мира по версии CIES

Джуд Беллингем ("Реал") — 267,5 млн евро; Эрлинг Холанд (“Манчестер Сити”) – 251,2 млн; Винисиус Жуниор ("Реал") – 250,3 млн; Родриго ("Реал") — 247,9 млн; Букайо Сакко (“Арсенал”) – 223 млн; Фил Фоден (Манчестер Сити) – 195,8 млн; Гави (“Барселона”) – 175,4 млн; Хулиан Альварес (“Манчестер Сити”) – 164,7 млн; Джамал Мусиола ("Бавария") – 152,4 млн; Мартин Эдегор (“Арсенал”) – 150,6 млн.

Килиан Мбаппе оценивается в 106,2 миллионов евро. Такая относительно низкая цена объясняется тем, что у француза летом завершается контракт с ПСЖ. Для сравнения приводим список самых дорогих по версии Transfermarkt:

Джуд Беллингем, "Реал Мадрид" — 180 млн евро; Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити" – 180 млн евро; Килиан Мбаппе, "ПСЖ" — 180 млн евро; Винисиус Жуниор, "Реал Мадрид" — 120 млн евро; Букайо Сака, "Арсенал" – 120 млн евро; Джамал Мусиала, "Бавария" – 110 млн евро; Фил Фоден, "Манчестер Сити" – 110 млн евро; Лаутаро Мартинес, "Интер" – 110 млн евро; Виктор Осимхен, "Наполи" — 110 млн евро; Деклан Райс, "Арсенал" – 110 млн евро.

Читайте также, что на официальном сайте УЕФА появился список самых лучших бомбардиров европейских чемпионатов. В этом году впервые за долгое время в списке нет ни Криштиану Роналду, ни Лионеля Месси, передают "Комментарии".

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.



