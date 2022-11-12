Датчане приняли радикальное решение перед Чемпионатом мира

Чемпионат мира по футболу в Катаре является одним из наиболее критикуемых финальных раундов за всю историю, среди прочего, за нарушение прав человека. Известные бренды Carlsberg, Hummel и Stark решили не отправлять своих представителей в Катар на Чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайты датских компаний.

Футбольная сборная Дании. Фото: из открытых источников

Несмотря на то, что до Чемпионата мира 2022 года по футболу остается менее двух недель, компании из Дании выразили свой протест и уменьшили свое присутствие в Катаре. Спонсоры ЧМ-2022 показывают свои протестные настроения по общественно-политическим вопросам, которые умалчиваются в Катаре. Главный из них – это количество погибших во время строительства стадионов в стране Ближнего Востока.

"Наш логотип не будет на форме. Мы также не будем отправлять туда наших клиентов или сотрудников. Со 100% уверенностью могу сказать, что мы не купим ни одного билета на поездку. Мы полностью отрезали себя от этого места", — сообщил представитель компании Stark Йенс Веллинг.

Компания Carlsberg сократила спонсорские поступления в Катар на Чемпионат мира на 50%. В то время как Hummel решил сделать логотип своего бренда на футболках и шортах в тон формы и поэтому он будет едва заметен на игроках.

Компания Stark является одной из крупнейших строительных компаний, Carlsberg – производитель алкогольных напитков, а Hummel – разрабатывает и шьет одежду, в том числе и футбольную экипировку.

Чемпионат мира по футболу в Катаре будет уникальным с точки зрения маркетинга. С момента коммерциализации футбола спонсоры никогда не бойкотировали такое событие как чемпионат мира.

Ранее "Комментарии" писали об известном испанском вратаре Икере Касильясе, сделавшем каминг-аут.

Также "Комментарии" сообщали о том, что для россиян будет доступен Чемпионат мира по футболу в Катаре.

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