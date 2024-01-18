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Цыганков помог "Жироне" обыграть "Райо" и выйти в 1/4 Кубка Испании

"Жирона" не проигрывает уже 16 матчей подряд во всех турнирах

сегодня, 14:07
Автор:
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Куров Артем
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Вчера проходили матчи 1/8 финала Кубка Испании. В одном из них "Жирона" Довбика и Цыганкова принимала на своем поле "Райо Вальекано". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов матча.

Цыганков помог "Жироне" обыграть "Райо" и выйти в 1/4 Кубка Испании

Цыганков празднует гол. Фото прес-служба "Жироны"


Расписание и результаты 1/8 финала Кубка Испании:

  • "Унионистас" — "Барселона"

  • "Тенерифе" — "Мальорка" 0:1

  • "Хетафе" — "Севилья" 1:3

  • "Осасуна" — "Реал Сосьедад"

  • "Валенсия" – "Сельта"

  • "Атлетик" — "Алавес" 2:0

  • "Атлетико" Мадрид — "Реал" Мадрид

  • "Жирона" — "Райо Вальекано"

Читайте также, что на официальном сайте УЕФА появился список самых лучших бомбардиров европейских чемпионатов. В этом году впервые за долгое время в списке нет ни Криштиану Роналду, ни Лионеля Месси, передают "Комментарии".

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mVCysGX6mvA
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