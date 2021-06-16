Coca-Cola потеряла огромные деньги из-за слов Роналду на пресс-конференции

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Ольга Чародий
Поступок нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на
пресс-конференции перед матчем 1-го тура групповой стадии Чемпионата
Европы-2020 против Венгрии, когда он убрал со стола две бутылки
"Coca-Cola" и призвал пить воду, имел серьезные последствия для
производителя напитка. Как сообщает авторитетное испанское издание Marca,
поступок спортсмена привел к потере компанией Coca-Cola около 4 миллиардов
долларов.
Криштиану Роналду (фото из открытых источников)
Уже через несколько часов после слов Роналду акции компании
на фондовом рынке обвалились с 56,18 доллара до 55,24 доллара. Общая стоимость
компании упала почти на четыре миллиарда долларов — с 242 миллиардов долларов
до 238 миллиардов долларов.
Роналду никогда не рекламировал "Coca-Cola" и "Pepsi". Однажды Pepsi использовала его фотографию, но после этого компании пришлось извиняться перед футболистом. Также Роналду признавался, что его раздражает, когда его сын пьет "Coca-Cola" и ест чипсы, отмечая, что это вредно для организма.
Как сообщали ранее нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может перейти в "Манчестер Юнайтед", за который уже выступал ранее. Английский клуб следит за ситуацией вокруг игрока и уже связался с агентом португальца Жорже Мендешом для обсуждения потенциального трансфера. Контракт Роналду в "Ювентусе" действует до 2023 года. Криштиану Роналду выступал в составе "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. За это время он трижды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также побеждал в Лиге Чемпионов и Клубном чемпионате мира. В 2008 году становился обладателем Золотого Мяча. В 2009 году перешел в мадридский "Реал" за рекордные для того времени 94 млн евро. В Испании он дважды становился чемпионом и побеждал в национальном Кубке, а также четырежды выигрывал Лигу Чемпионов и Золотой Мяч. Читайте больше в нашем материале.
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