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Coca-Cola потеряла огромные деньги из-за слов Роналду на пресс-конференции

Роналду никогда не рекламировал "Coca-Cola" и "Pepsi"

сегодня, 01:06
Автор:

Ольга Чародий

Поступок нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем 1-го тура групповой стадии Чемпионата Европы-2020 против Венгрии, когда он убрал со стола две бутылки "Coca-Cola" и призвал пить воду, имел серьезные последствия для производителя напитка. Как сообщает авторитетное испанское издание Marca, поступок спортсмена привел к потере компанией Coca-Cola около 4 миллиардов долларов.

Coca-Cola потеряла огромные деньги из-за слов Роналду на пресс-конференции

Криштиану Роналду (фото из открытых источников)

Уже через несколько часов после слов Роналду акции компании на фондовом рынке обвалились с 56,18 доллара до 55,24 доллара. Общая стоимость компании упала почти на четыре миллиарда долларов — с 242 миллиардов долларов до 238 миллиардов долларов.

Роналду никогда не рекламировал "Coca-Cola" и "Pepsi". Однажды Pepsi использовала его фотографию, но после этого компании пришлось извиняться перед футболистом. Также Роналду признавался, что его раздражает, когда его сын пьет "Coca-Cola" и ест чипсы, отмечая, что это вредно для организма.

 

Как сообщали ранее нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может перейти в "Манчестер Юнайтед", за который уже выступал ранее. Английский клуб следит за ситуацией вокруг игрока и уже связался с агентом португальца Жорже Мендешом для обсуждения потенциального трансфера. Контракт Роналду в "Ювентусе" действует до 2023 года. Криштиану Роналду выступал в составе "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. За это время он трижды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также побеждал в Лиге Чемпионов и Клубном чемпионате мира. В 2008 году становился обладателем Золотого Мяча. В 2009 году перешел в мадридский "Реал" за рекордные для того времени 94 млн евро. В Испании он дважды становился чемпионом и побеждал в национальном Кубке, а также четырежды выигрывал Лигу Чемпионов и Золотой Мяч. Читайте больше в нашем материале. 


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Источник: https://twitter.com/FutbolBible/status/1404522910107291650?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1404522910107291650%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fru%2Fprosport%2Fcoca-cola-poteryala-ogromnye-dengi-iz-za-postupka-ro
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