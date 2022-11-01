Чемпионат мира будет доступен в России. Для ФИФА деньги важнее

ФИФА постоянно подчеркивает равенство и уважение человеческого достоинства. Но когда дело касается денег футбольная организация действует иначе. ФИФА продала телеправо для России и теперь на российском пропагандистском канале будет доступна возможность просмотреть футбольные матчи.



Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото из открытых источников

ФИФА не в первый раз выбирает деньги, чем вызывает постоянные дискуссии и споры вокруг себя. Представители организации отмечают мир, уважение других рас и вероисповеданий. Однако, когда приходит время проверки в виде выбора: ценность или деньги, ФИФА всегда выбирает деньги.

Будущий стартовый мундиаль 20 ноября пройдет в Катаре. Эту страну неоднократно критиковали, ведь Катар не уважает демократические ценности и нарушает права людей. Кроме того, выяснилось, что новые футбольные стадионы стоят денег и человеческих жизней. Сообщается, что при строительстве спортивных арен погибли люди. Несмотря на такие проблемы, в Катаре ФИФА все равно согласилась на проведение Чемпионата мира в этой стране.

Теперь ФИФА принял решение, что в России на телеканале "Матч ТВ" покажут все матчи футбольного праздника. Сам канал представляет собой холдинг "Газпром-Медиа", который связан с властями России.

ФИФА решило не отказываться от российских денег и сотрудничает со страной, начавшей войну в Европе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что футбольные фанаты сочинили песню о подрыве Крымского моста. Видео с исполнением болельщиков попало в сеть.

Также "Комментарии" писали о российской теннисистке, заявившей, что поддерживает Путина. Раньше теннисистка жила и долго тренировалась в Украине.

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