"Челси" с Мудриком "уничтожил" "Мидлсбро" и вышел в финал Кубка лиги (ВИДЕО)



















Вчера в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги на "Стэмфорд Бридж" встречались "Челси" и "Мидлсбро". В первой игре сильнее оказались представители Чемпионшипа (1:0), а на этот раз "синие" просто уничтожили своих соперников. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов поединка.

Мудрик во время матча. Фото с открытых источников





Результаты и расписание 1/2 Кубка лиги

Первые матчи

9 января

"Мидлсбро" — "Челси" 1:0, 1:6;

10 января

"Ливерпуль" – "Фулгэм" 2:1

Первые матчи полуфиналов пройдут 9-10 января, а ответные матчи 23-24 января.

Результаты 1/4 финала Кубка английской лиги

"Порт Уэйл" — "Мидлсбро" 0:3;

"Челси" — "Ньюкасл Юнайтед" 1:1 (4:2 после пенальти);

"Ливерпуль" — "Вест Хэм" 5:1;

"Эвертон" — "Фулгэм" 1:1 (6:7 после пенальти);

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