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Челси против Шеффилд Юнайтед: где смотреть матч АПЛ с участием Мудрика

"Челси" Мудрика занимает 12 позицию в АПЛ, а "Шеффилд" последнюю

сегодня, 10:56
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня состоится матч 17 тура английской Премьер-лиги между Челси и Шеффилд Юнайтед. Где смотреть матч в котором сыграет украинец Михаил Мудрик, читайте в материале "Комментариев".

Челси против Шеффилд Юнайтед: где смотреть матч АПЛ с участием Мудрика

Мудрик забивает гол. Фото прес-служба ФК Челси

Где посмотреть матч

Игру Челси – Шеффилд Юнайтед можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на платформе Setanta Sports, при условии если у вас есть подписка. Начало матча запланировано на 17:00 по киевскому времени.


Расписание всех матчей 17 тура АПЛ

15 декабря, пятница:

  • "Ноттингем Форест" – "Тоттенхэм Готспур" (22:00).

16 декабря, суббота:

  • "Ньюкасл Юнайтед" – "Фулхэм" (17:00);

  • "Челси" – "Шеффилд Юнайтед" (17:00);

  • "Борнмут" – "Лутон Таун" (17:00);

  • "Манчестер Сити" – "Кристалл Пелас" (17:00);

  • "Бернли" – "Эвертон" (19:30).

17 декабря, воскресенье:

  • "Вест Хэм Юнайтед" – "Вулверхэмптон" (16:00);

  • "Брентфорд" – "Астон Вилла" (16:00);

  • "Арсенал" – "Брайтон энд Хоув Альбион" (16:00);

  • "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" (18:30).

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 37 очков. Далее следует "Арсенал" Зинченко с 36 очками, а на бал меньше у сенсационной Астон Виллы, которая идет третьей. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. Брентфорд Ярмолюка 11-й, вслед за ним идет Челси Мудрика. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 14 и 17 позициях соответственно.

Читайте также, что в воскресенье мадридский "Реал" сыграет матч 17 тура испанской Ла Лиги против "Вильярреала". Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти похоже определился кто будет основным вратарем на этот матч и вообще вплоть до возобновления Куртуа.




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