"Челси" Мудрика побеждает "Тоттенхэм" на выезде в сумасшедшем матче (видео)



















Закончился безумный матч 11 тура английской Премьер-лиги между "Тоттенхэмом" и "Челси". В этом матче было всё, удаления, пенальти, травмы, отмененные голы и хет-трик. Самые интересные события матча разобрали "Комментарии".



Джексон забивает Тоттенхэму. Фото прес-служба Челси

Первый тайм

Матч начался для "Тоттенхэма" очень хорошо. Уже на 6-й минуте встречи Деян Кулусевский открыл счет, а через 8 минут Сон Хин Мин должен был удваивать преимущество хозяев, однако после просмотра VAR, гол был отменен из-за оффсайда. На 21-й и 28-й минутах уже "Челси" дважды отличился дважды, но в обоих случаях также вмешался VAR и они не были засчитаны. Сначала Стерлинг подыграл себе рукой, а затем Джексон находился в офсайде. На 33 минуте "шпоры" остались в меньшинстве, из-за грубой игры был удален Ромеро, а также поставлен пенальти. Его реализовал Палмер. Следует отметить, что к первому тайму было добавлено 12 минут. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

Вторая половина встречи

Во втором тайме для "Тоттенхэма" все стало совсем плохо. На 58 минуте вторую желтую получил Удоги и оставил свою команду в девять. "Челси" пытался реализовать большинство, и на 75 минуте это удалось. Стерлинг убежал и укатил Джексону на почти пустые ворота. Однако "шпоры" даже в девятерых сумели забить, но в четвертый раз в матче гол отменили после просмотра VAR. Ко второму тайму арбитр компенсировал 9 минут. Хозяева из последних сил пытались отыграться даже в меньшинстве, но в итоге на контратаках пропустили два мяча на 90, 4 и 90, 7 минутах. В обоих случаях забивал Джексон, оформивший хет-трик. Финальный счет в этом сумасшедшем матче 1:4 в пользу "Челси". "Тоттенхэм" опускается на вторую позицию, пропустив вперед "Сити", а "синие" поднялись на 10 строчку в турнирной таблице АПЛ.





Как сыграл Мудрик

Михаил Мудрик появился на поле на 58-й минуте матча. Был активным, но видно, что украинец еще не в форме после травмы. Мог сделать ассист, однако Джексон с хорошей позиции пробил выше ворот. Мудрик получил оценку от Whoscored 6,8.



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