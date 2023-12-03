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Челси – Брайтон: где и когда смотреть матч команды Мудрика

"Брайтон" не проигрывает в последних семи матчах во всех турнирах

сегодня, 11:58
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в 14 туре английской Премьер-лиги Челси будет принимать Брайтон. Где смотреть игру с участием Михаила Мудрика читайте в материале "Комментариев".

Челси – Брайтон: где и когда смотреть матч команды Мудрика

Мудрик на тренировке. Фото прес-служба ФК "Челси"

Где будут транслировать матч

Игру Челси – Брайтон можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на платформе Setanta Sports, при условии если у вас есть подписка. Начало матча запланировано на 16:00.


"Челси" находится на 11 позиции в АПЛ. В своем последнем матче лондонцы разгромно проиграли "Ньюкаслу" 4:1. "Брайтон" занимает 8 строчку чемпионата, а последний матч в АПЛ они провели против "Ноттингема", который победили со счетом 3:2.

Все матчи 14 тура АПЛ

2 декабря, суббота

  • 17:00. "Арсенал" 2:1 "Вулвергемптон"

  • 17:00. "Бернли" 5:0 "Шеффилд"

  • 17:00. "Брентфорд" 3:1 "Лутон"

  • 19:30. "Ноттингем" 0:1 "Эвертон"

  • 22:00. "Манчестер Юнайтед" 1:0 "Ньюкасл"

3 декабря, воскресенье

  • 16:00. "Борнмут" — "Астон Вилла"

  • 16:00. "Вест Хэм" — "Кристалл Пелес"

  • 16:00. "Ливерпуль" — "Фулхэм"

  • 16:00. "Челси" — "Брайтон"

  • 18:30. "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм"

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Источник: https://comments.ua/ua
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