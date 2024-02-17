"Челси" без Мудрика прерывает победную серию "Ман Сити" В АПЛ (ВИДЕО)



















Сегодня, 17 февраля, начался 25 тур АПЛ. В центральном матче выходных "Манчестер Сити" принимал на своем поле "Челси" Мудрика. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.

Футболисты Челси празднуют гол. Фото прес-служба клуба





Расписание всех матчей английской Премьер-лиги

17 февраля

14:30 "Брентфорд" — "Ливерпуль" 1:4

17:00 "Бернли" — "Арсенал" 0:5

17:00 "Ньюкасл Юнайтед" — "Борнмут" 2:2

17:00 "Фулхэм" — "Астон Вилла" 1:2

17:00 "Ноттингем Форест" — "Вест Хэм" 2:0

17:00 "Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон" 1:2

19:30 "Манчестер Сити" — "Челси"

18 февраля

16:00 "Шеффилд Юнайтед" — "Брайтон"

18:30 "Лутон Таун" — "Манчестер Юнайтед"

19 февраля

22:00 "Эвертон" — "Кристалл Пелас"

Турнирная таблица АПЛ перед 25 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 54 очка. Далее следует "Манчестер Сити", имеющий матч в запасе и 52 балла, так же как и у "Арсенала", который идет третьим. У "Тоттенхэма" замыкающий топ-4 47 очков. "Челси" Михаила Мудрика расположился на 10 позиции и имеет 34 зачетных балла. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. Брентфорд Ярмолюка 14-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 13 и 18 позициях соответственно.

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

