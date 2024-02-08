"Челси" без Мудрика победил "Астон Виллу" в Кубке Англии (ВИДЕО)



















Вчера прошли последние два матча-переигрывания 1/16 Кубка Англии по футболу. В одном из них "Челси" Михаила Мудрика пробился в следующую стадию турнира победив в гостях "Астон Виллу". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов поединка.

Футболисты Челси празднуют гол. Фото прес-служба клуба





Расписание и результаты всех матчей 1/16 Кубка Англии

25 января, четверг

"Борнмут" — "Свонси" 5:0

26 января, пятница

"Бристоль Сити" – "Ноттингем" 0:0

"Челси" – "Астон Вилла" 0:0

"Шеффилд Венсдей" — "Ковентри" 1:1

"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" 0:1

27 января, суббота

14:30. "Ипсвич" — "Мейдстоун" 1:2

17:00. "Эвертон" — "Лутон" 1:2

17:00. "Лестер" – "Бирмингем" 3:0

17:00. "Лидс" — "Плимут" 1:1

17:00. "Шеффилд" — "Брайтон" 2:5

21:00. "Фулгэм" – "Ньюкасл" 0:2

28 января, воскресенье

13:45. "Вест Бромвич" – "Вулвергемтпон" 0:2

16:00. "Уотфорд" — "Саутгемптон" 1:1

16:00. "Ливерпуль" — "Норвич" 5:2

18:30. "Ньюпорт" — "Манчестер Юнайтед" 2:4

29 января, понедельник

21:30. "Блэкберн" — "Рексем"

Переигровка:

6 февраля

21:45. "Саутгемптон" – "Уотфорд" 3:0

21:45. "Плимут" — "Лидс" 1:4 (после д.ч.)

21:45. "Ковентри" — "Шеффилд Уэнсдей" 4:1

7 февраля

21:45 "Ноттингем" — "Бристоль Сити" 2:1

22:00 "Астон Вилла" — "Челси" 1:3

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

