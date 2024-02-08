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"Челси" без Мудрика победил "Астон Виллу" в Кубке Англии (ВИДЕО)

В первом матче на Стемфорд Бридж команды сыграли в нулевую ничью

сегодня, 11:20
Автор:
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Куров Артем
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Вчера прошли последние два матча-переигрывания 1/16 Кубка Англии по футболу. В одном из них "Челси" Михаила Мудрика пробился в следующую стадию турнира победив в гостях "Астон Виллу". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов поединка.

"Челси" без Мудрика победил "Астон Виллу" в Кубке Англии (ВИДЕО)

Футболисты Челси празднуют гол. Фото прес-служба клуба


Расписание и результаты всех матчей 1/16 Кубка Англии

25 января, четверг

  • "Борнмут" — "Свонси" 5:0

26 января, пятница

  • "Бристоль Сити" – "Ноттингем" 0:0

  • "Челси" – "Астон Вилла" 0:0

  • "Шеффилд Венсдей" — "Ковентри" 1:1

  • "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" 0:1

27 января, суббота

  • 14:30. "Ипсвич" — "Мейдстоун" 1:2

  • 17:00. "Эвертон" — "Лутон" 1:2

  • 17:00. "Лестер" – "Бирмингем" 3:0

  • 17:00. "Лидс" — "Плимут" 1:1

  • 17:00. "Шеффилд" — "Брайтон" 2:5

  • 21:00. "Фулгэм" – "Ньюкасл" 0:2

28 января, воскресенье

  • 13:45. "Вест Бромвич" – "Вулвергемтпон" 0:2

  • 16:00. "Уотфорд" — "Саутгемптон" 1:1

  • 16:00. "Ливерпуль" — "Норвич" 5:2

  • 18:30. "Ньюпорт" — "Манчестер Юнайтед" 2:4

29 января, понедельник

  • 21:30. "Блэкберн" — "Рексем"

Переигровка:

6 февраля

  • 21:45. "Саутгемптон" – "Уотфорд" 3:0

  • 21:45. "Плимут" — "Лидс" 1:4 (после д.ч.)

  • 21:45. "Ковентри" — "Шеффилд Уэнсдей" 4:1

7 февраля

  • 21:45 "Ноттингем" — "Бристоль Сити" 2:1

  • 22:00 "Астон Вилла" — "Челси" 1:3

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bFCxTrSO97s
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