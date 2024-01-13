"Челси" без Мудрика одолел "Фулхэм": обзор матча

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Куров Артем
Сегодня состоялся матч 21 тура английской Премьер-лиги "Челси" — "Фулхэм". Обзор самых интересных моментов поединка и голов, смотрите в материале "Комментариев".
Палмер во время матча. Фото прес-служба ФК Челси
Пятница, 12 января
21:45 "Бернли" 1:1 "Лутон"
Суббота, 13 января
14:30 "Челси" — "Фулхэм"
19:30 "Ньюкасл" — "Манчестер Сити"
Воскресенье, 14 января
"Эвертон" — "Астон Вилла"
"Манчестер Юнайтед" — Тоттенхэм"
Суббота, 20 января
"Арсенал" — "Кристалл Пелас"
"Брентфорд" — "Ноттингем"
Воскресенье, 21 января
"Шеффилд Юнайтед" — "Вест Хэм"
"Борнмут" — "Ливерпуль"
Понедельник, 22 января
"Брайтон" — "Вулверхэмптон"
Турнирная таблица АПЛ перед 21 туром
В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 45 очков. Далее следует сенсационная "Астон Вилла", а на два балла меньше и идущий третьим матч в запасе у "Манчестер Сити". Топ-4 замыкает "Арсенал" Зинченко, у него 37 очков. "Челси" с Михаилом Мудриком расположилось ровно посередине — на 10 позиции и имеет 28 зачетных баллов.
Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.
Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.
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