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Бывший тренер "Шахтера" может возглавить "Реал", - о ком идет речь

Представители "Реала" уже контактировали с итальянским специалистом

сегодня, 18:37
Автор:
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Куров Артем
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"Реал Мадрид" готовится к переменам на тренерском мостике в следующем сезоне. Президент клуба, Флорентино Перес, определил новый курс, и одной из его ключевых фигур может стать итальянский специалист Роберто Де Дзерби.

Бывший тренер "Шахтера" может возглавить "Реал", - о ком идет речь

Де Дзерби на пресс-конференции. Фото с открытых источников

От "Шахтера" до "Реала"

Как сообщает источник в настоящее время переговоры с Де Дзерби уже находятся на ранней стадии. "Реал" заинтересован в 44-летнем тренере, поразившем их своей работой в АПЛ с командой "Брайтон".


Флорентино Пересу Де Дзерби особенно нравится из-за работы с молодыми талантами. Итальянский тренер владеет достаточным опытом и мастерством в работе с юными футболистами.

Сценарий с приходом Де Дзерби в Реал может открыть новую эру на Сантьяго Бернабеу, где команда молодых талантов может ускорить свой прогресс и достичь новых высот как индивидуально, так и коллективно.


Анчелотти все

Также, как сообщает источник, Анчелотти со своей стороны нацелен на работу в бразильской сборной. Президент Бразильской футбольной конфедерации Эрнальдо Родригес уже хотел его этим прошлым летом, но, поскольку отъезд Карло из Мадрида не состоялся, он решил подождать до 30 июня, когда истекает его текущий контракт. Флорентино Перес решил, что не будет его продолжать.

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Источник: https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/real-madrid-contacta-zerbi-94886538
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