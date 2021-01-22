Бывший нападающий мадридского «Реала» Давид Барраль стал первым футболистом, которого продали за Биткоины

Язык
Coinspot 22.01.2021
BTC/USD
29769.27
ETH/USD
1079.38
LTC/USD
127.79
НБУ 22.01.2021
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
34.50
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Сделка, которая позволила Давиду Барралю перейти в футбольній клуб,
также известный как "Интер Мадрид", была полностью проведена в Биткоинах.
Считается, что это первая в истории сделка в футболе, которая была проведена в криптовалюте.
Об этом стало известно из официального сообщения футбольного клуба в Twitter,
передает The Sun.
Давид Барраль. Фото из открытых источников
Барраль также написал в своем Twitter, что рад присоединиться к клубу "Интернасьонал".
Он отметил, что переходит в новую команду с пылкими амбициями и ответственностью, а также намерен продолжать
соревноваться и достигать важных задач в своей спортивной карьере.
Отметим, Барраль не сумел пробиться в старшую сетку мадридского "Реала",
проведя более 50 матчей за команду "Б".
Ранее "Комментарии" писали, что рынок
криптовалют набирает обороты. Если ранее биткоин обладал высокой
волатильностью, и вызывал сомнения у крупных инвесторов, то похоже, ситуация на
рынке криптовалют меняется в положительную сторону. По крайней мере, об этом
свидетельствуют биржевые сводки. Брокеры заявляют о новых рекордах в стоимости
биткоина. В частности, стоимость этой разновидности валюты выросла в три раза в
течение прошлого года.
Также
мы рассказывали, как главный экономист Rosenberg Research — ресурса для
инвесторов, экономических исследований и стратегий финансового рынка, Дэвид
Розенберг назвал биткоины "большими пузырьками", которые пока только созревают
и не намерены лопнуть. Эксперт
рассказал, чего ждать от виртуальной валюты. По
его словам, в ближайшее время биткоин не будет дешеветь. Основная причина
стабильности криптовалюты в низких процентных ставках. До тех пор, пока
биткоины будут оставаться на уровне, близком к нулю, резкого спада на рынке не
произойдет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости