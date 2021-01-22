Бывший нападающий мадридского «Реала» Давид Барраль стал первым футболистом, которого продали за Биткоины

Сделка, которая позволила Давиду Барралю перейти в футбольній клуб, также известный как "Интер Мадрид", была полностью проведена в Биткоинах. Считается, что это первая в истории сделка в футболе, которая была проведена в криптовалюте. Об этом стало известно из официального сообщения футбольного клуба в Twitter, передает The Sun.



Давид Барраль. Фото из открытых источников

Барраль также написал в своем Twitter, что рад присоединиться к клубу "Интернасьонал". Он отметил, что переходит в новую команду с пылкими амбициями и ответственностью, а также намерен продолжать соревноваться и достигать важных задач в своей спортивной карьере.

Отметим, Барраль не сумел пробиться в старшую сетку мадридского "Реала", проведя более 50 матчей за команду "Б".

Ранее "Комментарии" писали, что рынок криптовалют набирает обороты. Если ранее биткоин обладал высокой волатильностью, и вызывал сомнения у крупных инвесторов, то похоже, ситуация на рынке криптовалют меняется в положительную сторону. По крайней мере, об этом свидетельствуют биржевые сводки. Брокеры заявляют о новых рекордах в стоимости биткоина. В частности, стоимость этой разновидности валюты выросла в три раза в течение прошлого года.

Также мы рассказывали, как главный экономист Rosenberg Research — ресурса для инвесторов, экономических исследований и стратегий финансового рынка, Дэвид Розенберг назвал биткоины "большими пузырьками", которые пока только созревают и не намерены лопнуть. Эксперт рассказал, чего ждать от виртуальной валюты. По его словам, в ближайшее время биткоин не будет дешеветь. Основная причина стабильности криптовалюты в низких процентных ставках. До тех пор, пока биткоины будут оставаться на уровне, близком к нулю, резкого спада на рынке не произойдет.

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