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Бывший нападающий киевского "Динамо" купил роскошную машину за полмиллиона евро (ФОТО)

Стало известно сколько стоит элитное авто футболиста

2 октября 2021, 23:50
Автор:

Лиля Воробьева

Экс-нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес, что во время футбольной игры любил провоцировать скандалы, оставил украинскую команду и уже на правах аренды выступает во французском Труа ", порадовал себя элитным авто. Он приобрел Ferrari, который может стоить до полумиллиона евро.

Бывший нападающий киевского "Динамо" купил роскошную машину за полмиллиона евро (ФОТО)

Жерсон Родригес (фото из открытых источников)

Фото нового авто выставил в социальных сетях один из пользователей. Он также сообщил, что новенькое Ferrari 812 Superfast — авто зарубежного футболиста.

Как известно, экс-нападающий "Динамо" любит провоцировать различные конфликты и часто размахивает кулаками даже в среде коллег. В столице он сцепился с коллегой Виталием Буяльским. Когда он играл за "Шахтер", то часто ссорился даже с главным тренером Алексеем Михайличенко, отстаивая свою позицию.

Фанаты помнят, как он избил хорватского футболиста Анте Кулушич и даже ударил ему кулаком в угол глаза.

Аренда с французским клубом на правах контракта будет действовать до июня 2022 года. После этого этот клуб должен заплатить за полный контракт Родригеса.

Бывший нападающий киевского ”Динамо” купил роскошную машину за полмиллиона евро (ФОТО) - фото 2

Сайт "Комментарии" информировал о том, что футболист Александр Зинченко стал отцом. 24-летний полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко поделился с поклонниками радостной новостью — он стал отцом. На своей странице в Instagram он опубликовал трогательную фотографию, на которой изображена его жена, что держит на руках их только родившуюся дочь. Правда, Александр присутствовал в роддоме только виртуально, но даже через экран не смог сдержать слез, когда увидел ребенка. "Родная, спасибо тебе. Вы — моя жизнь", — подписал кадр Александр.


 


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Источник: https://twitter.com/kev061989/status/1444198903998468099
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