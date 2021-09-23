Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины объявил о завершении карьеры футболиста

36-летний экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Милевский Артем официально заявил о завершении 20-летней карьеры футболиста. Об этом он объявил среди стадиона "Динамо", а прощальный видеоролик разместил в youtube на своем канале "Миля".

Стадион "Динамо", скриншот с видео

"Пришло время попрощаться с большим футболом! Я долго этого боялся, долго уходил от этого, были у меня варианты, были предложения, но наверное, я сказал себе "хватит", — говорит Милевский с поля своего любимого стадиона "Динамо" в Киеве.

Последним клубом Артема был "Минай", за который он выступал в прошлом сезоне. Также форвард известен по выступлениям за "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Динамо" Брест и "Кишварду".

"Очень много эмоций и мыслей. Больше двадцати лет в футболе, хоть были и недолгие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф. В этот важный для меня день, я напишу письмо себе 15-летнему. Парню, который приехал в Киев из Минска. У меня была очень интересная и непростая карьера", — добавил футболист .

Отметим, что Милевский стал 3-кратным чемпионом Украины, 4-кратным обладателем Кубка Украины, 3-кратным победителем Суперкубка Украины.

В составе сборной Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов, представлял Украину в составе команды на ЧМ-2006 и Евро-2012. Кроме того, футболист становился лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2009/10.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, зачем футболисты румынского Динамо вышли на поле с собачками. Перед игрой на стадион футболисты сборной Румынии в течение года будут выходить с собачками на руках. Они будут выносить собак, содержащихся в общественных приютах для того, чтобы заинтересовать людей брать бездомных животных.





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