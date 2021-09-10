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Главная Новости Спорт футбол Было только 27 лет: умер бывший футболист харьковского "Металлиста"
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Было только 27 лет: умер бывший футболист харьковского "Металлиста"

Причина смерти футболиста не сообщается

сегодня, 19:12
Автор:

Лиля Воробьева

10 сентября не стало известного в Украине футболиста, бывшего игрока и защитника команды "Металлист" из Харькова Дениса Барвинки. Его сердце остановилось в 27 лет, впереди было много мечтаний и планов, которым не суждено осуществиться. Об этом сообщает Ассоциация футбола Днепровщины.

Было только 27 лет: умер бывший футболист харьковского "Металлиста"

Денис Барвинка (фото из открытых источников)

Почему так резко оборвалась жизнь перспективного игрока в футбол, еще не выяснено. Но остались воспоминания о Денисе, его любовь к футболу, его результативные передачи,  его техника игры.

В частности, по информации сайта football.ua, бывший игрок известной команды из Харькова был очень везучим, потому что его выделил среди  молодежи экс-тренер "Металлиста" Мирон Маркевич. И назначил в состав основной команды. Денис участвовал в 7 матчах и стал известным благодаря результативной передаче, когда выступал за футбольный клуб Харькова в Украинской Премьер-лиге.

Еще этот игрок принимал участие в футбольном турнире Лиги Европы и провел три игры в Кубке Украини. Свое мастерство и любовь к футболу он демонстрировал в молодежных сборных нашей страны в составе различных возрастных групп.

Защитник Денис Барвинка из-за полученных травм рано завершил свою профессиональную карьеру, как футболист. Но любимую игру он не оставил, перешел на тренерскую работу и готовил к ответственным соревнованиям команду "Энергия" с Приднепровска.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что в ДТП погиб футболист известного европейского клуба. Трагическая весть всколыхнула футбольный мир. 16-летний нападающий известного амстердамского клуба "Аякс" Ноа Гессер умер в результате дорожно-транспортного происшествия.


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Источник: https://afdo.com.ua/2021/09/10/sumuyemo-5/
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