Будет ли переигран матч "Франция-Швейцария": французы собирают подписи

Онлайн-петиция с призывом переиграть 1/8 финала Евро-2020 между Францией и Швейцарией подписали 270 тысяч человек. Об этом сообщает Les Lignes Bougent.

Сборная Франции - фото из открытых источников

Петиция была размещена на французском веб-сайте Les Lignes Bougent расстроенным фанатом французской сборной, который протестовал по поводу предполагаемой несправедливости в конце серии пенальти, которую Швейцария выиграла со счетом 5: 4, выбив чемпионов мира из турнира.

В петиции утверждалось, что швейцарский вратарь Янн Соммер не держал ногу на линии ворот или за линией ворот до того, как отбил решающий удар с точки Килиана Мбаппе.

"Во время серии пенальти в матче Франция-Швейцария вратарь Соммер не был на линии при ударе Мбаппе. Мы просим отменить победу Швейцарии и, следовательно, переиграть матч. Футбол должен проводиться в рамках правил, а в тот вечер правила не соблюдались ", — говорится в петиции, адресованной непосредственно УЕФА.

Петиция собрала более чем четвертью миллиона подписей не менее возмущенных сторонников Франции. Сообщение привлекло внимание средств массовой информации во Франции и Швейцарии и даже побудило УЕФА дать официальный ответ. Однако футбольная ассоциация настояла на том, что повторы отраженного пенальти Мбаппе показывают, что задняя нога Соммера твердо стояла на линии в момент, когда нападающий Пари Сен-Жермен ударил по мячу.

Согласно протоколу УЕФА, VAR тщательно проверил пенальти Мбаппе до того, как было официально объявлено об окончании матча, что еще больше подрывает аргументы, лежащие в основе петиции.



Спасение Соммера вывело Швейцарию в четвертьфинал крупного международного турнира впервые после чемпионата мира 1954 года, который они же принимали.

Ранее портал "Комментарии" писал, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу предположил, кто может стать победителем Чемпионата Европы по футболу. Он считает, что кубок получат итальянцы, которые смогли продемонстрировать лучшую командную игру.



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