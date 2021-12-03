Британский World Soccer не удалил статью про офшоры «Динамо»

Британское футбольные издание World Soccer в своём ноябрьском номере опубликовало статью про офшорные схемы ФК "Динамо". В столичном клубе отреагировали просьбой удалить материал. Но после проведения внутреннего расследования, редакция World Soccer оставила статью в номере, и она по-прежнему доступна по предоплате на официальной странице издания.

"Динамо". Фото из открытых источников





Материал World Soccer под заголовком "Club’s offshore accounting places a spotlight on their finances" рассказывает о том, что собственники "Динамо", братья Суркисы якобы занимаются офшорными махинациями при выплате зарплат своим футболистам.





Артем Беседин, например, получает официальную зарплату в размере €290 в месяц, хотя реально клуб платит ему €45 тысяч через свой офшор.





Всё выяснилось, по данным World Soccer, после того, как у "Динамо" возникло право на получение компенсации от ФИФА за травму, полученную Бесединым в составе сборной Украины на Евро-2020. За пять месяцев киевский клуб мог рассчитывать на €1485, однако президент "Динамо" Игорь Суркис отказался от компенсации, которая начисляется по официальной зарплате игрока.

Издание констатировало, что зарплату Беседину и другим игрокам "Динамо" платит офшорная компания Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, которая также получает все призовые клуба от УЕФА и заключает имиджевые контракты с футболистами. В публикации отмечается и то, что таким образом Суркис уклоняется от налогов в Украине. Отказ же от компенсации объясняется нежеланием "Динамо" привлекать внимание ФИФА и УЕФА к такой схеме работы клуба.

"Динамо", после публикации этого расследования, обратилось к World Soccer со своим опровержением и документами. А британские журналисты пообещали провести внутренние расследование с целью ещё раз перепроверить информацию.

Не дожидаясь итогов, Игорь Суркис уже вчера заявил, что World Soccer якобы удалил свой материал про офшоры столичного клуба. Но сегодня, статья о "Динамо" Киев как и раньше доступна на сайте британского издания. Прочесть ее можно по предоплате в размере 3,99 фунтов. Также можно купить и печатную версию номера за 5,99 фунтов, где статья про махинации с зарплатами в "Динамо" напечатана на 29 странице.



Напомним, что ранее про офшорные схемы Суркисов в "Динамо" подробно написал германский KICKER.



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