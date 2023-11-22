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Бразилия впервые в истории проиграла домашний матч в квалификации к ЧМ: видео

Бразилия потерпела третье поражение подряд

сегодня, 12:12
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня состоялся матч квалификации к Чемпионату мира 2026 года между сборными Бразилии и Аргентины. До этого матча пятикратные обладатели Кубка мира никогда не проигрывали матч квалификации в ЧМ. Как проходил матч сообщают "Комментарии".

Бразилия впервые в истории проиграла домашний матч в квалификации к ЧМ: видео

Месси во время матча. Фото с открытых источников

Поединок между Аргентиной и Бразилией начался совсем не так, как ожидалось. После того, как арбитр вывел команды на поле и отыграли гимны, сама встреча, так и не началась. На трибунах полиция вступила в стычку с аргентинскими фанатами, которые вырывали кресла и бросались на них.


Игроки сборной Аргентины пытались унять фанатов, но все их попытки были тщетны. Увидев беспорядок, капитан команды Лионель Месси решил покинуть поле вместе со своей командой, что привело к задержке начала игры на 28 минут.

После утихомиривания фанатов матч все же начался, и обе команды продемонстрировали равный футбол. Однако Аргентина одержала победу благодаря голу Николаса Отаменди. Это стало первым поражением Бразилии дома в истории отборочных турниров к чемпионату мира, прервалась серия из 51 победы и 13 ничьих. Сейчас Аргентина лидирует в турнирной таблице с 15 очками, тогда как Бразилия оказалась на шестом месте с 7 баллами, потерпев третье поражение подряд.


Напомним, что завершилась квалификация к Евро-2024, в которой принимала участие и Украина. По ее итогам 20 сборных напрямую вышли на Евро. Кто именно вышел в финальную часть турнира читайте в материале "Комментариев".

Читайте также, что в современном футболе заработная плата игроков в топовых европейских лигах исчисляется в миллионах евро в год. Украинцам обычно интересно, сколько зарабатывают их сограждане, выступающие за границей. Десятку крупнейших контрактов украинских футболистов приводит портал Capology, передают "Комментарии".



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