Бразилия впервые в истории проиграла домашний матч в квалификации к ЧМ: видео



















Сегодня состоялся матч квалификации к Чемпионату мира 2026 года между сборными Бразилии и Аргентины. До этого матча пятикратные обладатели Кубка мира никогда не проигрывали матч квалификации в ЧМ. Как проходил матч сообщают "Комментарии".



Месси во время матча. Фото с открытых источников

Поединок между Аргентиной и Бразилией начался совсем не так, как ожидалось. После того, как арбитр вывел команды на поле и отыграли гимны, сама встреча, так и не началась. На трибунах полиция вступила в стычку с аргентинскими фанатами, которые вырывали кресла и бросались на них.



Игроки сборной Аргентины пытались унять фанатов, но все их попытки были тщетны. Увидев беспорядок, капитан команды Лионель Месси решил покинуть поле вместе со своей командой, что привело к задержке начала игры на 28 минут.



После утихомиривания фанатов матч все же начался, и обе команды продемонстрировали равный футбол. Однако Аргентина одержала победу благодаря голу Николаса Отаменди. Это стало первым поражением Бразилии дома в истории отборочных турниров к чемпионату мира, прервалась серия из 51 победы и 13 ничьих. Сейчас Аргентина лидирует в турнирной таблице с 15 очками, тогда как Бразилия оказалась на шестом месте с 7 баллами, потерпев третье поражение подряд.





Напомним, что завершилась квалификация к Евро-2024, в которой принимала участие и Украина. По ее итогам 20 сборных напрямую вышли на Евро. Кто именно вышел в финальную часть турнира читайте в материале "Комментариев".



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