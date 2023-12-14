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"Брайтон" – "Марсель": стартовые составы команд на матч

После 5 туров "Марсель" опережает "Брайтон" на 1 балл

сегодня, 21:41
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня состоятся матчи 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. В одном из матчей английский "Брайтон" будет играть против французского "Марселя". Стали известны стартовые составы на этот матч.

"Брайтон" – "Марсель": стартовые составы команд на матч

Матч Марсель - Брайтон. Фото с открытых источников

Стартовые составы на матч

”Брайтон” – ”Марсель”: стартовые составы команд на матч - фото 2

Где посмотреть матч

Матч "Брайтона" против "Марселя" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 4", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:00 по киевскому времени.


Расписание матчей 6 тура группового этапа Лиги Европы

  • "Байер" — "Мольде" 19:45

  • "Карабах" — "Хеккен" 19:45

  • ЛАСК — "Тулуза" 19:45

  • "Панатинаикос" — "Маккаби" Хайфа 19:45

  • "Ренн" – "Вильярреал" 19:45

  • "Рома" – "Шериф" 19:45

  • "Юнион" – "Ливерпуль" 19:45

  • "Славия" Прага — "Серветт" 19:45

  • "Арис" — "Спарта" Прага 22:00

  • "Аякс" — AEK 22:00

  • "Бетис" – "Рейнджерс" 22:00

  • "Брайтон" – "Марсель" 22:00

  • "Вест Хэм" – "Фрайбург" 22:00

  • "Олимпиакос" – "Бачка-Топола" 22:00

  • "Ракув" — "Аталанта" 22:00

  • "Спортинг" – "Штурм" 22:00

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.




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Источник: https://www.flashscore.ua/match/Ag81MEdi/#/match-summary/lineups
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