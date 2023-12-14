"Брайтон" – "Марсель": стартовые составы команд на матч

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Куров Артем
Сегодня состоятся матчи 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. В одном из матчей английский "Брайтон" будет играть против французского "Марселя". Стали известны стартовые составы на этот матч.
Матч Марсель - Брайтон. Фото с открытых источников
Матч "Брайтона" против "Марселя" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 4", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
"Байер" — "Мольде" 19:45
"Карабах" — "Хеккен" 19:45
ЛАСК — "Тулуза" 19:45
"Панатинаикос" — "Маккаби" Хайфа 19:45
"Ренн" – "Вильярреал" 19:45
"Рома" – "Шериф" 19:45
"Юнион" – "Ливерпуль" 19:45
"Славия" Прага — "Серветт" 19:45
"Арис" — "Спарта" Прага 22:00
"Аякс" — AEK 22:00
"Бетис" – "Рейнджерс" 22:00
"Брайтон" – "Марсель" 22:00
"Вест Хэм" – "Фрайбург" 22:00
"Олимпиакос" – "Бачка-Топола" 22:00
"Ракув" — "Аталанта" 22:00
"Спортинг" – "Штурм" 22:00
Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.
Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.
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