"Боруссия" – "Фрайбург": где смотреть матч 21 тура Бундеслиги

Сегодня начнется 21 тур немецкой Бундеслиги матчем "Айнтрахт" Франкфурт — "Майнц". Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев".



Никлас Фюллкруг. Фото прес-служба Боруссии Дортмунд

Расписание всех матчей 21 тура Бундеслиги

9 февраля

21:30 "Боруссия" Д — "Фрайбург"

10 февраля

16:30 "Айнтрахт" Франкфурт — "Бохум"

16:30 "Аугсбург" — "РБ Лейпциг"

16:30 "Боруссия" М — "Дармштадт"

16:30 "Вердер" Бремен — "Хайденхайм"

16:30 "Унион" Берлин — "Вольфсбург"

19:30 "Байер" Леверкузен — "Бавария" Мюнхен

11 февраля

16:30 "Штутгарт" — "Майнц"

18:30 "Хоффенхайм" — "Кельн"

Турнирная таблица перед 21 туром Бундеслиги

Лидером в Бундеслиге сейчас является леверкузенский "Байер", набравший 52 очка. Следом за ним идет "Бавария", у которой 50 баллов, а "Штутгарт" с 40 очками третий. Замыкает топ-4 "Боруссия" Д с 37 зачетными баллами. В зоне вылета находятся: "Кельн" (16 место, 15 очков), "Майнц" (17 место, 12 очков) и "Дармштадт" (18 место, 11 очков).

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой было официально объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

