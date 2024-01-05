"Болонья" против "Дженоа": где смотреть матч команды Малиновского

Сегодня в первом матче 19 тура Серии А встретятся "Болонья" и "Дженоа", за которую играет Руслан Малиновский. Где и когда смотреть этот поединок читайте в материале "Комментариев".



Малиновский во время матча. Фото с открытых источников

Где посмотреть матч

Игру Болонье против Дженоа можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Расписание всех матчей 19-го тура Серии А

Пятница, 5 января

21:45 "Болонья" — "Дженоа"

Суббота, 6 января

13:30 "Интер" – "Верона"

16:00 "Фрозиноне" — "Монца"

19:00 "Лечче" — "Кальяри"

21:45 "Сассуоло" – "Фиорентина"

Воскресенье, 7 января

13:30 "Эмполи" — "Милан"

16:00 "Торино" — "Наполи"

16:00 "Удинезе" – "Лацио"

19:00 "Солернитана" — "Ювентус"

21:45 "Рома" — "Аталанта"

Турнирная таблица Серии А перед 19 туром

В чемпионате Италии лидер миланский "Интер" с 45 очками. На второй строчке с 43 баллами идет "Ювентус". "Милан" – третий и набрал 36 очков. Замыкает четверку лидеров "Фиорентина" – 33 балла.

В зоне вылета Серии А "Кальяри" на 18-м месте, 14 очков, "Эмполи" (19-е место, 13 очков), "Салернитана" (20-е место, 12 очков).

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Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.











