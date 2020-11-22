Болельщики «Динамо» напомнили И.Суркису в день его рождения, что не оставят клуб

"Мы не оставим Динамо. Мы будем и дальше продолжать ездить на выездные и посещать домашние матчи. Если раньше мы это делали для того, чтобы поддержать команду, то сейчас для напоминания того факта, что Суркисы и Луческу — это огромный позор для истории Великого клуба Динамо Киев. Мы надеемся, что эта черная полоса скоро пройдет и мы снова начнем поддерживать команду".

Ультрас против Суркиса





По данным сайта Команда.Онлайн, динамовские болельщики не могут простить Игорю и его старшему брату Григорию Суркису создание схемы ухода от уплаты в полном объеме налогов, практикуемой в "Динамо", которая наносит огромный экономический урон государству Украина.





Кроме этого фаны отрыто выступают против использования клуба в "деле приватизации ПриватБанка" и откровенного крена в сторону тесных связей владельца клуба и иго партнеров с пророссийской партией ОПЗЖ.





Один из лидеров динамовских ультрас, экономист Виталий Шеремета уверен:





"Игорь Суркис воспринимает "Динамо", как бизнес. Но это не его бизнес! Он не построил клуб с нуля. Он взял в 1993-м году готовый бренд. Не факт, что, если бы в клубе остался Безверхий (1-й президент ФК "Динамо" Киев – прим.ред.) было бы хуже. Не факт, что, если бы клуб был построен по подобию "Барселоны", где президента выбирают болельщики, было бы хуже.

За прошедшие годы ничего не изменилось. Как был беспорядок, так он и остался. У "Динамо" должен быть прозрачный аудит и прозрачные финансы. Прозрачным должно быть все.





У Суркисов была такая возможность сделать это еще в 1993-м году. Они построили другую модель, в которой на других юридических лицах находятся активы, максимально используются оффшоры, где минимизируются налоги.

Если кто-то захочет разобраться, что происходит в клубе, то прогнозы неблагоприятные, потому что "Динамо" Киев, как юридическое лицо может прекратить свое существование. И это из-за Суркисов. Это они взяли бренд и сделали из него оффшорную компанию.





В "Динамо" есть специальный человек, который с самого начала ведет личные и клубные финансовые дела Суркисов (первый вице-президент – Виталий Сивков – прим. ред.). Игорь ему доверяет, и он занимается этими схемами. Все они допотопные, они легко вскрываются", — резюмировал Шеремета.



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