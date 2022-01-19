Билеты на Чемпионат мира по футболу 2022 уже в продаже: сколько они будут стоить

Чуть больше чем за 10 месяцев лучшие футболисты мира приедут в Катар на Чемпионат мира, и билеты теперь доступны широкой публике. Об этом сообщает CNN.

Футбольный мяч в воротах - фото из открытых источников

Цены варьируются в зависимости от игры и места, которое вы выбрали, в частности, билеты на финальный матч варьируются от 604 до 1600 долларов США.

Это может показаться слишком дорого, но, для сравнения, некоторые официальные билеты на Суперкубок этого года стоят от 5950 долларов.

"Это Чемпионат мира по футболу для Катара и мира, и цель ФИФА – принести прекрасную игру как можно большему числу поклонников по всему миру", – сказала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самоура.

Жители Катара получат льготные билеты с ценой чуть ниже эксклюзивных мест категории 4, чтобы заполнить стадионы для турнира.

Также будут дешевле билеты для людей с ограниченными возможностями.

Болельщики смогут приобрести пакетные предложения, чтобы следить за выбранной командой на протяжении всего турнира, а также купить несколько билетов на разные игры на одном стадионе.

В ФИФА заявили, что посетители должны следовать рекомендациям властей Катара по поводу путешествий и что последние мероприятия по Covid-19 будут сообщены до начала турнира.

"Это будет фестиваль футбола, на котором болельщики почувствуют богатую культуру и историю региона через футбольную платформу на первоклассных стадионах, и мы с нетерпением ждем этого, чтобы объединить людей из разных культур вместе, чтобы жить футболом на Чемпионате мира по футболу", — добавила Самоура.

Постоянно поднимаются вопросы по поводу прав человека, которые во время Чемпионата мира по футболу в Катаре, в частности, относительно трудовых мигрантов и законов о борьбе с гомосексуализмом.

В отчете, опубликованном в прошлом году Amnesty International, установлено, что власти Катара не смогли расследовать смерть тысяч трудовых мигрантов, несмотря на доказательства опасных условий труда.

Ряд национальных команд обратили внимание на свои проблемы с правами человека, устроив протесты в отборочных раундах.

Как сообщали ранее "Комментарии", обладатель "Золотого мяча" заболел Covid-19.

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