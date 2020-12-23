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Главная Новости Спорт футбол Безумные суммы: сколько зарабатывают украинские футболисты
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Безумные суммы: сколько зарабатывают украинские футболисты

Всего в списке оказались 15 украинских футболистов

сегодня, 15:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Согласно данным, самые большие зарплаты в Украине сейчас получают игроки "Динамо" и "Шахтера", хотя это не те космические суммы, которыми клубы "разбрасывались" до 2014 года. Другие же украинские футболисты получают высокие зарплаты за границей.

Безумные суммы: сколько зарабатывают украинские футболисты

Зарплаты украинских футболистов / фото: ФФУ

Издание Tribuna, ссылаясь на другие источники, составило рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов. Всего в списке 15 игроков, 9 из которых получают зарплату в Украине и 6 — за границей.

Итак, больше всего зарабатывает 31-летний Андрей Ярмоленко — атакующий полузащитник клуба "Вест Хэм Юнайтед" (Англия). В год его доход составляет 7,1 млн евро.

На втором месте Ярослав Ракицкий — защитник российского клуба "Зенит", его зарплата составляет около 2,5 млн евро в год. А тройку лидеров замыкает Марлос Ромеро — атакующий полузащитник "Шахтера" с доходом в 1,8 млн евро в год.

Далее в рейтинге идет Евгений Коноплянка ("Шахтер"), который получает 1,7 млн евро и на пятой строчке оказался вратарь, капитан клуба "Шахтер" Андрей Пятов — 1,5 млн евро. Такой же зарплатой может похвастаться и Жуниор Мораес.

Далее рейтинг выглядит так:

- Андрей Лунин (Реал) 1,44 миллиона евро

- Александр Зинченко (Манчестер Сити) 1,2 миллиона евро

- Виктор Цыганков (Динамо) 1,2 миллиона евро

- Тарас Степаненко (Шахтер) 1,2 миллиона евро

- Сергей Кривцов (Шахтер) 1,2 миллиона евро

- Руслан Малиновский (Аталанта) 1 миллион евро

- Сергей Сидорчук (Динамо) 1 миллион евро

- Иван Ордец (Динамо Москва) 1 миллион евро

- Николай Матвиенко (Шахтер) 840 тысяч евро

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Бельгии будут наказывать футболистов желтой карточкой, если они будут подбегать друг к другу и обниматься во время забитого гола, тем самым нарушая правила социальной дистанции во время пандемии. 


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Источник: https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/sportbank/2863350.html?sl=1&fbclid=IwAR2eOLzYklXn53IrXytqWFD5PosVnN60OCM-EIzUGrk8m4SLRf0fxTQm32s
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