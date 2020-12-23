Безумные суммы: сколько зарабатывают украинские футболисты

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Светлана Шкурупий
Согласно
данным, самые большие зарплаты в Украине сейчас получают игроки "Динамо" и "Шахтера",
хотя это не те космические суммы, которыми клубы "разбрасывались" до 2014 года.
Другие же украинские футболисты получают высокие зарплаты за границей.
Зарплаты украинских футболистов / фото: ФФУ
Издание Tribuna,
ссылаясь на другие источники, составило рейтинг самых высокооплачиваемых
украинских футболистов. Всего в списке 15 игроков, 9 из которых получают
зарплату в Украине и 6 — за границей.
Итак,
больше всего зарабатывает 31-летний Андрей Ярмоленко — атакующий полузащитник
клуба "Вест Хэм Юнайтед" (Англия). В год его доход составляет 7,1 млн евро.
На
втором месте Ярослав Ракицкий — защитник российского клуба "Зенит", его
зарплата составляет около 2,5 млн евро в год. А тройку лидеров замыкает Марлос
Ромеро — атакующий полузащитник "Шахтера" с доходом в 1,8 млн евро в год.
Далее
в рейтинге идет Евгений Коноплянка ("Шахтер"), который получает 1,7 млн евро и
на пятой строчке оказался вратарь, капитан клуба "Шахтер" Андрей Пятов —
1,5 млн евро. Такой же зарплатой может похвастаться и Жуниор Мораес.
Далее
рейтинг выглядит так:
-
Андрей Лунин (Реал) 1,44 миллиона евро
-
Александр Зинченко (Манчестер Сити) 1,2 миллиона евро
-
Виктор Цыганков (Динамо) 1,2 миллиона евро
-
Тарас Степаненко (Шахтер) 1,2 миллиона евро
-
Сергей Кривцов (Шахтер) 1,2 миллиона евро
-
Руслан Малиновский (Аталанта) 1 миллион евро
-
Сергей Сидорчук (Динамо) 1 миллион евро
-
Иван Ордец (Динамо Москва) 1 миллион евро
-
Николай Матвиенко (Шахтер) 840 тысяч евро
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в Бельгии будут наказывать футболистов
желтой карточкой, если они будут подбегать друг к другу и обниматься во время
забитого гола, тем самым нарушая правила социальной дистанции во время
пандемии.
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