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Главная Новости Спорт футбол Футболистам на поле будут вручать желтые карточки за объятия
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Футболистам на поле будут вручать желтые карточки за объятия

Игрокам запретят обниматься на поле из-за социальной дистанции

сегодня, 11:55
Автор:

Татьяна Лозовенко

Футболисты, обнимающие друг друга на поле во время празднования забитого мяча или победы, вскоре могут быть наказаны за это желтой карточкой из-за правил социальной дистанции в Бельгии. Такие же санкции могут ввести к спортсменам в других странах. Об этом пишет The Brussels Times.

Футболистам на поле будут вручать желтые карточки за объятия

Фото: из открытых источников

В среду совет директоров бельгийской профессиональной лиги обсудит, может ли судья наказывать такие групповые объятия желтой карточкой. Длительные объятия на поле вызвали много критики в Бельгии, поскольку меры п борьбе с коронавирусом предлагают в стране только один "обнимающий контакт". Отвечая на вопрос об объятиях спортсменов в воскресенье, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что это запрещено.

"Я прошу футбольную ассоциацию быть немного строже", — добавил он. 

"Мы, безусловно, понимаем волнение населения", — сказал Стейн Ван Бевер, менеджер по связям с общественностью Pro League.

"Мы должны по возможности избегать объятий и коллективных празднований после гола", — добавил он.

"Мы также собираемся снова подчеркнуть это в различных клубах".

В понедельник генеральный директор футбольного клуба RSC Anderlecht Карел Ван Этвельт уже прокомментировал критику, полученную игроками в Twitter.

"Я понимаю, почему такое нововведения может вызывать критику. Мы должны подавать пример". 

Отмечено, что такую систему будет трудно ввести на практике, так как игроки могут праздновать и на скамейке запасных.

Ранее "Комментарии" сообщали, что с завтрашнего дня, 23 декабря, Brussels Airlines снова начнет выполнять рейсы между Великобританией и Брюсселем, но не для всех путешественников.




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Источник: https://www.brusselstimes.com/news/art-culture/146684/football-players-could-soon-get-yellow-card-for-hugging-in-belgium-karel-van-eetvelt-rsca-anderlecht-pro-league-board-of-director-cuddle-contact-alexander-de-croo-rules-of-procedure/
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