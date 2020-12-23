Футболистам на поле будут вручать желтые карточки за объятия

Футболисты, обнимающие друг друга на поле во время празднования забитого мяча или победы, вскоре могут быть наказаны за это желтой карточкой из-за правил социальной дистанции в Бельгии. Такие же санкции могут ввести к спортсменам в других странах. Об этом пишет The Brussels Times.

Фото: из открытых источников

В среду совет директоров бельгийской профессиональной лиги обсудит, может ли судья наказывать такие групповые объятия желтой карточкой. Длительные объятия на поле вызвали много критики в Бельгии, поскольку меры п борьбе с коронавирусом предлагают в стране только один "обнимающий контакт". Отвечая на вопрос об объятиях спортсменов в воскресенье, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что это запрещено.

"Я прошу футбольную ассоциацию быть немного строже", — добавил он.

"Мы, безусловно, понимаем волнение населения", — сказал Стейн Ван Бевер, менеджер по связям с общественностью Pro League.

"Мы должны по возможности избегать объятий и коллективных празднований после гола", — добавил он.

"Мы также собираемся снова подчеркнуть это в различных клубах".

В понедельник генеральный директор футбольного клуба RSC Anderlecht Карел Ван Этвельт уже прокомментировал критику, полученную игроками в Twitter.

"Я понимаю, почему такое нововведения может вызывать критику. Мы должны подавать пример".

Отмечено, что такую систему будет трудно ввести на практике, так как игроки могут праздновать и на скамейке запасных.

Ранее "Комментарии" сообщали, что с завтрашнего дня, 23 декабря, Brussels Airlines снова начнет выполнять рейсы между Великобританией и Брюсселем, но не для всех путешественников.









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