Футболистам на поле будут вручать желтые карточки за объятия

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Татьяна Лозовенко
Футболисты, обнимающие друг друга на поле во время празднования забитого мяча или победы, вскоре могут быть наказаны за это желтой карточкой из-за правил социальной дистанции в Бельгии. Такие же санкции могут ввести к спортсменам в других странах. Об этом пишет The Brussels Times.
Фото: из открытых источников
В среду совет директоров бельгийской профессиональной лиги обсудит, может ли судья наказывать такие групповые объятия желтой карточкой. Длительные объятия на поле вызвали много критики в Бельгии, поскольку меры п борьбе с коронавирусом предлагают в стране только один "обнимающий контакт". Отвечая на вопрос об объятиях спортсменов в воскресенье, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что это запрещено.
"Мы также собираемся снова подчеркнуть это в различных клубах".
В понедельник генеральный директор футбольного клуба RSC Anderlecht Карел Ван Этвельт уже прокомментировал критику, полученную игроками в Twitter.
Отмечено, что такую систему будет трудно ввести на практике, так как игроки могут праздновать и на скамейке запасных.
Ранее "Комментарии" сообщали, что с завтрашнего дня, 23 декабря, Brussels Airlines снова начнет выполнять рейсы между Великобританией и Брюсселем, но не для всех путешественников.
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