"Бенфика" – "Интер": где смотреть матч Трубина в Лиге чемпионов

Сегодня состоятся еще 8 матчей группового турнира Лиги чемпионов. Среди них матч, в котором "Бенфика" за которую играет Анатолий Трубин, будет пытаться взять первые очки в этом розыгрыше. Где и когда смотреть этот поединок читайте в материале "Комментариев".

Трубин во время матча. Фото с открытых источников





Где смотреть матч





Игру "Бенфика" — "Интер" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 4", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Поединок состоится на Эштадиу да Луж в Лиссабоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.







Все матчи игрового дня Лиги чемпионов





"Галатасарай" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 19:45;

"Севилья" (Испания) — "ПСВ" (Нидерланды) — 19:45;

"Арсенал" (Англия) — "Ланс" (Франция) — 22:00;

"Бавария" (Германия) — "Копенгаген" (Дания) — 22:00;

"Бенфика" (Португалия) — "Интер" (Италия) — 22:00;

"Брага" (Португалия) — "Унион Берлин" (Германия) — 22:00;

"Реал Мадрид" (Испания) — "Наполи" (Италия) — 22:00;

"Реал Сосьедад" (Испания) — "Зальцбург" (Австрия) 22:00.





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