"Байер" благодаря "камбеку" в матче с Лейпцигом все еще непобедим (ВИДЕО)



















Вчера стартовали матчи 18-го тура германской Бундеслиги. В центральном поединке выходных "РБ Лейпциг" принимал на своем поле "Байер". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов поединка.

Футболисты Байера. Фото прес-служба клуба





Расписание и результаты матчей 18 тура германской Бундеслиги

Суббота, 20 января

16:30 "Фрайбург" 3:2 "Хоффенхайм";

16:30 "Кельн" 0:4 "Боруссия" Дортмунд;

16:30 "Бохум" 1:0 "Штутгарт";

16:30 "Хайденхайм" 1:1 "Вольфсбург";

16:30 "Дармштадт" 2:2 "Айнтрахт" Франкфурт;

19:30 "РБ Лейпциг" 2:3 "Байер" Леверкузен;

Воскресенье, 21 января

16:30 "Бавария" Мюнхен — "Вердер" Бремен;

18:30 "Боруссия" Менхенгладбах — "Аугсбург".

Турнирная таблица перед 17 туром

идером в Бундеслиге сейчас является леверкузенский "Байер", набравший 45 очков. Следом за ним идет "Бавария", имеющая матч в запасе и 41 балл, а "Штутгарт" с 34 очками третий. Замыкает топ-4 "РБ Лейпциг" с 33 баллами. В зоне вылета находятся: "Майнц" (16 место, 11 очков), "Кельн" (17 место, 11 очков) и "Дармштадт" (18 место, 10 очков).

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Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

