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"Бавария" против "Хоффенхайма": стартовые составы на матч Бундеслиги

В настоящее время "Бавария" уступает лидеру Бундеслиги "Байеру" на 4 очка

сегодня, 20:39
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня после небольшого зимнего перерыва, который длился около трех недель, возвращается немецкая Бундеслига. В первом матче сыграют "Бавария" и "Хоффенхайм". Стали известны стартовые составы команд, передают "Комментарии".

"Бавария" против "Хоффенхайма": стартовые составы на матч Бундеслиги

Кейн и Мусиала. Фото прес-служба Баварии

Стартовые составы

”Бавария” против ”Хоффенхайма”: стартовые составы на матч Бундеслиги - фото 2

Где посмотреть матч

Игру "Бавария" – "Хоффенхайм" можно будет посмотреть на платформах Megogo в разделе Спорт/Футбол или на канале Setanta Sports. Также матч будут транслировать на платформе Setanta Sports при условии, что у вас есть подписка. Начало матча в 21:30 по киевскому времени.

Расписание матчей 17 тура германской Бундеслиги

12 января, пятница

  • 21:30. "Бавария" — "Хоффенхайм"

13 января, суббота

  • 16:30. "Аугсбург" — "Байер"

  • 16:30. "Лейпциг" — "Айнтрахт"

  • 16:30. "Фрайбург" — "Унион"

  • 16:30. "Кельн" — "Хайденхайм"

  • 16:30. "Майнц" — "Вольфсбург"

  • 19:30. "Дармштадт" — "Боруссия" Д

14 января, воскресенье

  • 16:30. "Бохум" — "Вердер"

  • 18:30. "Боруссия" М — "Штутгарт"

Турнирная таблица перед 17 туром

Лидером в Бундеслиге сейчас является леверкузенский "Байер", набравший 42 очка. Следом за ним идет "Бавария", которая имеет матч в запасе и 38 баллов, а "Штутгарт" с 34 очками третий. Замыкает топ-4 "РБ Лейпциг" с 33 баллами. В зоне вылета находятся: "Майнц" (16 место), "Кельн" (17 место) и "Дармштадт" (18 место). В активе всех этих трех команд по 10 набранных очков.

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.



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Источник: https://www.flashscore.ua/match/M5yDe6aq/#/match-summary/lineups
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