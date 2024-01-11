"Барселона" против "Осасуны": где смотреть полуфинал Суперкубка Испании

Сегодня состоится второй матч полуфиналов Суперкубка Испании. Зрителей ждет встреча между "Барселоной" и "Осасуной". Победителя этой пары в финале уже ждет мадридский "Реал". Где смотреть эту игру, читайте в материале "Комментариев".



Футболисты Барселоны на тренировке. Фото прес-служба клуба

Где посмотреть матч

Полуфинал Суперкубка Испании между "Барселоной" и "Осасуной" можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports, если у вас есть подписка. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

Расписание матчей Суперкубка Испании 2024

Полуфиналы

10 января

"Реал" Мадрид — "Атлетико" Мадрид 5:3 (после д.ч.)

11 января

"Барселона" — "Осасуна" 21:00

Финал

14 января 21:00

Рекорды Суперкубка Испании

Наибольшее количество Суперкубков Испании завоевала "Барселона" — у "блаугранас" их 14. "Реал" Мадрид получил на три трофея меньше, а именно 11. Еще у одного полуфиналиста "Атлетико" всего две победы в этом турнире, а "Осасуна" вообще впервые в истории будет сражаться за Суперкубок. Лучшим бомбардиром в истории турнира является Лионель Месси с 14 забитыми голами, а второе место делят легенды "Реала" Рауль и Карим Бензема, у них по 7 мячей.

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Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.



